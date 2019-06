Quite de colaboración de docentes municipales que afirman que “Mourelle goza de los conflictos”

Después de la declaración del estado de alerta y movilizació, los docentes nucleados en el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) llevaron adelante este lunes una retención de tareas y protesta frente al sector de la Secretaría de Economía y Hacienda. La secretaria de asuntos docentes del Sindicato de Trabajadores Municipales, Alejandra Ayek, dialogó con “el Retrato…” y aseguró que “Mourelle goza de los conflictos que genera”.

La medida de fuerza fue adoptada por los trabajadores en repudio de los nuevos descuentos sufridos e implementados por el gobierno municipal, luego de una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que dio marcha atrás a una resolución tomada en primera instancia en beneficio de los trabajadores.

En tal sentido, la secretaria de asuntos docentes del Sindicato de Trabajadores Municipales, Alejandra Ayek, dialogó con “el Retrato…” y expresó: “Desde diciembre de 2015 hemos tenido que estar en la calle continuamente los docentes municipales” a la vez que se refirió a que “hay un desconocimiento de lo que significa el sistema educativo municipal para las comunidades en general, no solamente para los trabajadores”.

“En cuanto a lo económico, el aporte técnico lo hizo nada más y nada menos que el Secretario de Hacienda. En su momento a él le molestó que reclamáramos por el anticipo que había enviado provincia en el mes de abril del año pasado, que estábamos en el mes de octubre y todavía no lo había abonado”, sostuvo.

Además, apuntó que “en ese momento que lo tenía que abonar sale con el invento de cómo calcular nuevamente la bonificación docente” y añadió que “los responsables son las tres personas que firmaron el decreto, es decir, Mourelle, Distéfano y Arroyo”.

“EL DIALOGO CON LAS AUTORIDADES DE EDUCACIÓN ESTA ROTO”

En relación al Secretario de Educación, Luis Distéfano, señaló: “Habíamos tenido una hermosa mesa de trabajo, en la que hasta el 24 de octubre de 2018 pudimos acordar muchas cosas, haciendo un diagnóstico de lo que él estaba recibiendo, nos pusimos a su disposición y trabajamos en forma normal, pero a partir de octubre esa manera de trabajar se rompió, quedó pendiente y nunca más pudimos entablar un diálogo para solucionar los problemas”.

“Nos llama mucho la atención todo esto, no sabemos si ha recibido órdenes. Lo que él dice que el gremio ha co-gobernado con otras gestiones políticas, no era más que eso, que lo que hicimos con él los primeros meses”, completó.

“EL GREMIO ESTA PIDIENDO SE REINTEGRE LA BONIFICACION DOCENTE”

En ese contexto, remarcó que lo que reclaman desde el gremio “es que se reintegre la bonificación docente, tal como se venía cobrando hasta septiembre de 2018, como también que dejen sin efecto los descuentos que le han hecho a los compañeros que habían sido favorecidos por una medida cautelar”.

“Cuando ellos presentan un recurso de queja se le da lugar al mismo por parte de la Cámara Contencioso Administrativa, pero en ningún momento este organismo dijo que se le descontaran los dos meses que se habían pagado bajo el amparo de una medida cautelar. Sin embargo, por decisión de Arroyo se ha descontado: el intendente dijo en dos cuotas y Mourelle en una sola”, cuestionó a la vez que aclaró que este mes ya se hizo el primer descuento y que buscan que “se retrotraiga la situación, que no descuenten la bonificación que fue pagada sobre una medida cautelar vigente y que se reintegre la misma”.

“A PESAR DE LOS APRIETES TUVIMOS UN APOYO DE CASI EL 100% “

Seguidamente, Ayek hizo hincapié en que la situación se agrava más con el correr de los días. “Las medidas las vamos tomando, de acuerdo al consenso que hacemos con las bases. Después de cada una de estas nos volvemos a reunir con los referentes y vemos de qué manera seguir”, manifestó.

“Hoy hicimos el relevamiento y el acatamiento es casi de un 100% en todos los lugares, a pesar de los aprietes. El viernes llegaban resoluciones viejas, recordando que los paros y retenciones se descuentan. No sé qué más le pueden descontar a un docente”, expresó y comentó el caso de una compañera de trabajo que cobró el último mes 5 mil pesos y que no le fue abonado aún el segundo cargo.

“LUIS DISTEFANO AMENAZA CONTINUAMENTE A LOS DOCENTES”

Por otro lado, al ser consultada por “el Retrato…” sobre si considera que el Secretario de Educación, Luis Distéfano debería dar un paso al costado, respondió: “En este momento tendría que reflexionar sobre lo que está haciendo, ya que es un sistema que no conocía, porque no tiene diálogo con nadie, no tenemos más docentes en la secretaría de educación, sacó el Tribunal de Clasificación del edificio que son todos docentes, se trata de manejar solo con administrativos y amenaza continuamente a los directivos de las escuelas”.

“ MOURELLE GOZA DE LOS CONFLICTOS QUE GENERA”

“Los conflictos que ha generado Mourelle hacen que la población pueda evaluar por sí sola esto, porque muchas de las determinaciones que han generado conflicto con los trabajadores, con los fomentistas, con los cooperativistas, con los ruralistas, con los concejales y con los empleados han salido de la Secretaría de Hacienda”,aseguró a la vez que consideró que éste funcionario “goza de los conflictos que genera”.