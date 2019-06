Maestra se encadenó ante oficinas de Mourelle y llorando pidió le devuelvan lo que ganó dignamente

Yael Palavecino, docente de la Escuela Municipal N°14 ubicada en Castelli al 8000 se encadenó frente a las oficinas del Secretario de Hacienda, Hernán Mourelle luego que la Municipalidad le descontara de su último sueldo, $12.000 de la bonificación docente que recibiera a comienzo del ciclo lectivo, “más de un 20% de lo que debía cobrar”

La maestra llorando expresó que no sabe cómo hará ahora para vivir ante esta quita del salario “que solo corresponde una cuota, de las dos que anunciara el intendente Arroyo nos debitará”. Este lunes Palavecino junto a decenas de maestras reclamaron esa quita en los salarios, que ha hecho que algunas solo percibiera $5.000.

Yael entre lágrimas dijo “estoy quebrada. Realmente no sé cómo voy a seguir. Este mes cobré solo $17.000 y no me alcanza para cubrir todo lo que tengo que abonar. No me queda plata para pagar a nadie. Hoy los gastos programados no los puedo afrontar” dijo Palavecino quien trabaja en doble cargo “para poder tener un mejor estilo de vida y llegar a fin de mes”.

Identificó al secretario de Hacienda, Hernán Mourelle “como el principal responsable de estos que estamos atravesando todos los docentes”, quien dijo que “este año solo nos pagaron dos meses al principio y ahora lo están descontando”, acotando que “me voy a quedar acá hasta que ellos se presenten. Tie nen que dar la cara. Que hagan algo”.

Dijo que “me llama la atención que el Intendente, un hombre que viene de la docencia nos ataque de esta manera”, remarcando que “no entiendo todas las medidas horribles que ha generado en Educación… no le ha quedado nada de lo que él vivió en una escuela”

Pidió entre sollozos que “lo único que pido es que me devuelvan lo que me corresponde, porque si yo percibo algo, fue por una medida cautelar, no pueden hacer lo que ellos quieran . He tomado mi cargo titular por concurso, nadie me regaló nada, para que vengan hoy a sacarme lo que me he ganado dignamente” enfatizó antes de quebrarse nuevamente y ser contenida por compañeras .