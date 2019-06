Mar del Plata derrotó a Sporting u quedó puntero del Regional Pampeano A

Se jugó la Fecha 5 del Regional Pampeano A y en la Zona Campeonato Mar del Plata Club derrotó en el clásico a Sporting por 29 a 19 y quedó como puntero del campeonato. San Ignacio cayó en su visita a Comercial por 30 a 20. En la Zona Reclasificatoria, hubo un triunfos de Los Cardos y Universitario.

Se vivió un clásico de emociones en la Villa Marista, con un gran partido que jugaron Sporting y Mar del Plata Club, los únicos dos ganadores de este certamen. En la primera parte fue todo del Albinegro, que ganaba 19 a 3 con tries de Joaquín Gacía Argibay, Juan Noceti y Pedro Area, aunque al final de los primeros 40 minutos llegó el descuento de Pedro Hernández (19 a 8). En el complemento fue todo marrón y negro, que metió tres lindos tries con Pedro Huici, “Polo” Branderiz y Emiliano Villa, para dejar en 0 a su clásico rival en el complemento, ganar 29 a 19 el partido y ser el nuevo líder del torneo, en busca de repetir el título del 2018.

San Ignacio llegaba como puntero a su visita a Comercial en Sierra de los Padres, pero se iba a ir con las manos vacías luego de que los locales se impusieran por 30 a 10. Por el lado del elenco local, Juan Ignacio Kaspin, un Try Penal, Rubén Ordoñez y Bautista Farisé, que además sumó dos penales y una conversión, cerraron la planilla de los “Celestes”. Por el lado de los de Valle Hermoso, un try de Mariano Puglia y una conversión y un penal de Rafael Riego configuraron el score final.

Por su parte, Sportiva descansó en Bahía Blanca pensando en el compromiso clave que tendrá el próximo sábado en las Sierras de los Padres frente a Comercial.

En el Regional Pampeano A Reclasificatorio, Universitari o visitó a Biguá en Las Dalias y lo venció por 35 a 20. Para el “Búho”, Julián Barosio, Federico De Leonardis (3) y Ernesto Rocha sumaron tries e Ignacio Osorno sumó dos penales y dos conversiones. Para la causa “Tricolor”, Gregorio Hatchondo hizo dos tries y Hernán Ebrett, dos conversiones y dos penales.

Los Cardos tuvo una gran tarde frente a Universitario de Bahía Blanca y lo derrotó por 41 a 15. En el equipo de Tandil, Ignacio Díaz, en dos oportunidades, Lautaro Mena, Octavio León, Francisco Terminiello y Guillermo Edo, que además sumó cuatro conversiones y un Penal, configuraron el marcador final.

El otro equipo de Tandil, Uncas, tuvo fecha libre y retomará la acción el próximo fin de semana.

Resultados

Regional Pampeano A Campeonato

Sporting 19 vs 29 Mar del Plata Club

Sporting 31 vs 26 Mar del Plata Club (Intermedia)

Comercial 30 vs 10 San Ignacio

Comercial 26 vs 8 San Ignacio (Intermedia)

Libre: Sportiva de Bahía Blanca

Posiciones

Mar del Plata Club ——— 12

Comercial ——————– 10

San Ignacio —————– 10

Sportiva ———————- 9

Sporting ———————- 4

Próxima Fecha:

Sporting vs San Ignacio

Comercial vs Sportiva

Libre: Mar del Plata Club

Regional Pampeano A Reclasificatorio

Biguá 20 vs 35 Universitario

Biguá 18 vs 12 Universitario (Intermedia)

Los Cardos 41 vs 15 Argentino de Bahía Blanca

Los Cardos 44 vs 29 Argentino de Bahía Blanca (Intermedia)

Libre: Uncas

Preintermedia

Biguá 43 vs 12 Universitario

Comercial 20 vs 50 San Ignacio

Sporting 18 vs 14 Mar del Plata

Regional Pampeano B

Tres Arroyos vs Villa Gesell

Tres Arroyos vs Villa Gesell (Intermedia)

Desarrollo

Camarones 21 vs 10 Pampas

Clasificatorio M-19

Biguá 26 vs 15 Pueyrredón

Comercial 31 vs 17 Uncas

Sporting B 19 vs 15 San Ignacio

Sporting A 17 vs 17 Universitario

Mar del Plata 40 vs 38 Los Cardos

Uncas 31 vs 33 Los 50

Clasificatorio Zona A M-16

Comercial 42 vs 10 Campo de Pato

Zona Campeonato M-15

Pueyrredón 31 vs 52 Biguá