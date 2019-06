Declaran “de Interés” la campaña “Votá, tu voto vale”que promueve la participación de los jóvenes en la vida democrática

Mediante Resolución Nº 4425, el Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declaró “de interés” la campaña “Votá, tu voto vale” edición 2019, el taller “Voto Joven” y la campaña “Guardianes del voto”, cuyo lanzamiento se llevó a cabo este 7 de junio de 2019, en el recinto de sesiones del Cuerpo Legislativo, organizado por la Asociación Civil de Estudios Populares, Asociación Conciencia, Universidad FASTA y Acción Católica Argentina Diócesis Mar del Plata.

Estuvieron presentes, entre otros, el concejal Alejandro Carrancio (CREAR Mar del Plata), autor de la iniciativa; el senador provincial Lucas Fiorini (Cambiemos) y destacados miembros de las entidades impulsoras, además de alumnos de secundario de instituciones educativas públicas y privadas.

En primer término, Carrancio expresó: “Gracias a todos, especialmente a los jóvenes estudiantes, sean bienvenidos a la Casa del Pueblo de General Pueyrredon. Nosotros somos simplemente sus representantes. Y nos interesa difundir las formas de participación ciudadana, como un ejercicio útil para preservar el mejor sistema posible para la convivencia cívica: la democracia. Por eso esta iniciativa se aprobó por unanimidad. Es muy importante para la dirigencia política actual generar un compromiso que es clave. Nosotros somos, ni más ni menos, un puente entre ustedes y esa posibilidad”.

Luego, Fiorini agregó: “Es un gusto estar en este recinto, donde pasé cuatro años como concejal. Los jóvenes no son el futuro del país, son su presente. Por eso, también agradezco a las entidades que se comprometieron con esta propuesta. Nos unen a todos los valores de la igualdad real y profunda. No existen las diferencias de cuna, de sexo o religión. Ésa es mi más profunda convicción filosófica. Por eso hablamos de la igualdad a través del voto, que es un elemento fundamental de participación, pero no el único. Yo siento, personalmente, que hoy estamos haciendo patria, manifestando una loable actitud de anteponer el interés común por sobre el individual”.