Florencia Pérez Lalli: “La noticia ya no es patrimonio de los medios de comunicación únicamente”

En el marco del día del periodista, Florencia Pérez Lalli, que se desempeña como agente de prensa del gobierno de la provincia de Buenos Aires, dialogó con “el Retrato…” y expresó que: “Hoy todos los dirigentes, funcionarios y organismos de gobierno tienen un área dedicada a la comunicación y tienen que darle importancia a ésta, porque lo que no se comunica no existe”.

En el 2001 Florencia se fue a estudiar periodismo a la ciudad de La Plata y al poco tiempo empezó a trabajar en una radio de esa localidad. En 2007 ingresó a la parte de Prensa de la Gobernación, donde trabaja actualmente. “Entré en la parte de comunicación institucional y me corrí un poco del periodismo”, sostuvo.

“Cuando estás de este lado es un poco difícil hacer periodismo. Mi experiencia en los últimos 12 años es ejercido desde el lugar de la prensa institucional”, expresó la profesional a la vez que aclaró que su trabajo implica “tener mucho contacto con los medios de comunicación, periodistas, colegas y demás. Por lo que, los contactos desde ese lugar no se pierden”.

En tal sentido, hizo hincapié en que la comunicación institucional “es muy diferente” al periodismo tradicional de la radio, televisión o gráfica. “Mi trabajo consiste en difundir las acciones del gobierno de la provincia de Buenos Aires, principalmente lo vinculado con la ciudad de Mar del Plata”, indicó.

“Siempre me encargué de tener contacto con los medios locales para que esa información llegue y también un canal de comunicación para cuando los periodistas necesitan información respecto de las acciones de gobierno o el contacto con algún Ministerio en particular por alguna temática que quieren informar”, señaló.

Asimismo, manifestó: “Se supone que la comunicación institucional implica la difusión de datos objetivos y el periodismo también, pero desde otro lugar” a la vez que comentó que en el periodismo “se trata de buscar las distintas voces y en la comunicación institucional se comunica desde un lugar específico”.

“La comunicación hoy es todo. Es fundamental que se le importancia a esta para que se comuniquen las acciones de gobierno, que se llegue a la población, a la gente, porque eso da más transparencia de las gestiones”, afirmó.

A su vez, reiteró que “es importante que exista un rol para la comunicación. Hoy todos los dirigentes, funcionarios y organismos de gobierno tienen un área dedicada a la comunicación y tienen que darle importancia a ésta, porque lo que no se comunica no existe. Por eso, en la actualidad las ONG, instituciones educativas, empresas o hasta un comercio pequeño tienen un área específica de comunicación, ya no alcanza con el boca en boca”.

Por último, hizo hincapié en el rol del periodismo hoy en día y en los cambios que se han dado en la profesión en el último tiempo. “Se ha dado una modificación muy importante en cuanto a la comunicación en los medios, lo cual tiene que ver claramente con la influencia de la tecnología y las redes sociales”, aseveró.

“Hoy cualquiera puede difundir una noticia, porque ésta ya no es patrimonio de los medios de comunicación únicamente, pero los periodistas tienen que tener una alerta en cuanto a la difusión de información que llega, es decir, hay que seguir con la premisa de chequear la información, porque ahora estamos en una época donde se habla mucho de las noticias falsas”, agregó.

En relación a eso, consideró que “el periodismo tiene que estar atento a estas cuestiones y chequear la información que recibe, porque de la misma forma que ingresa información veraz también puede entrar información falsa y muchas veces puede traer consecuencias irreversibles”.

“Somos una sociedad pluri-informada, porque tenemos mucha información dando vueltas constantemente, pero tenemos que hacer todos los ciudadanos un ejercicio para mirar atentos lo que publican los medios de información y las redes sociales, es decir, ser críticos frente a lo que vemos”, concluyó la periodista marplatense.