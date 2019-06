El gobernador tucumano Juan Manzur visitó a Alberto Fernandez en su internación.

Alberto Fernández recibió al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en el sanatorio Otamendi, donde está internado desde el pasado lunes con un cuadro de tos seca y dolor torácico.

Las imágenes en video son las primeras que permiten ver al pre candidato presidencial tras la complicación médica. Pero demás, el encuentro tiene un tinte político toda vez que se trata del primer gobernador que recibe Fernández tras ser confirmado en la fórmula presidencial.

El encuentro transcurrió en la habitación 410 de la clínica y según trascendió fue a pedido del gobernador tucumano que el domingo buscará su reelección enfrentando a José Alperovich.

“Hablamos del peronismo unido. Todos saben que es un amigo de hace muchos años. Lo vi bien, fantástico, fuerte, con entusiasmo. Vi a un presidente preparándose para gobernar la Argentina”, afirmó el tucumano a la prensa, a la salida del centro de salud

Son las últimas reuniones Alberto Fernández en el Sanatorio Otamendi, toda vez que ya tiene el alta firmada por el médico para dejar mañana la clínica. Esta mañana, el ex jefe de gabinete recibió al diputado nacional de La Cámpora, Eduardo ‘Wado’ de Pedro.

Según trascendió, Fernández se comprometió a respaldar a Manzur en el último tramo de su campaña en Tucumán. Los comicios son este domingo y el gobernador se despega en las encuestas.

Los rivales de Manzur reconocieron que en las últimas semanas el mandatario provincial empezó a crecer en los sondeos y crecen sus chances de conseguir la reelección en las elecciones del próximo 9 de junio.

Según un trabajo de la consultora Foggy Bottom, Manzur mide 31 puntos contra 19 de su predecesor, que queda relegado al cuarto lugar. De acuerdo a ese sondeo, en segundo lugar aparece la senadora radical Silvia Elías de Pérez, con 25 puntos y en el tercero Ricardo Bussi con 23.

Antes de la reunión de este miercoles, Manzur ya había hablado dos veces con el candidato a presidente y le envió guiños tanto a él como a Cristina en el acto ante 30 mil personas que encabezó la semana pasada.

En el video de la reunión se puede ver a Fernández agradeciendo en varios momentos el apoyo de Manzur. “Me ayudaste mucho y pocos lo saben”, dice.

El tucumano le asegura que “la única oportunidad que tenemos es ir a la elección con el peronismo unido. Hay que deponer actitudes personales, la soberbia y el egoísmo”, dice que el gobernador quien destaca el esfuerzo de Alberto y la ex presidenta para unir al peronismo. “Yo estoy. Contá conmigo, quiero sumar desde mi lugar”, asegura Manzur.

Fernández tuvo que salir a despejar los rumores sobre su estado de salud, luego de que el martes por la noche salieran a a la luz versiones sobre un cuadro más complejo que el propio candidato presidencial del kirchnerismo había informado el lunes pasado, cuando dijo que fue internado por tos y para chequeos.

“Estoy espléndido. Estoy esperando que me den el alta y volver a trabajar para alegría de unos y desgracia de otros”, aseguró Alberto en una entrevista con radio Continental, en la que intentó echar luz sobre su estado de salud, a pesar de que anoche el sanatorio había difundido un parte médico.

“He sido transparente desde el primer día sobre lo que estaba pasando para que nadie se alerte, y no he ocultado nada”, agregó el candidato, que también explicó que los resultados de los estudios fueron “normales” y adelantó que será dado de alta este jueves.