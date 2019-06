Arroyo y su “cruzada” contra los Municipales: Ahora descontará, en dos veces, bonificación al sector docente

Luego de la declaración de estado de alerta y movilización anunciada por el Sindicato de Trabajadores Municipales, el gobierno municipal confirmó que descontará las bonificaciones de los docentes. “Se equivocaron, no me hicieron caso pero el Procurador me dio la razón”, disparó el intendente municipal, Carlos Arroyo.

En ese sentido, el intendente Carlos Arroyo remarcó que el conflicto con los docentes municipales “está técnicamente resuelto” y planteó que el descuento se hará en dos tramos para que se acople con el aguinaldo y “el golpe sea menor”.

“Se equivocaron, no me hicieron caso pero el Procurador me dio la razón”, manifestó el jefe comunal a la vez que señaló: “Lamento que los abogados del sindicato se hayan equivocado pero el solo transcurso del tiempo no garantiza derechos”.

Por otro lado, el secretario de Gobierno Alejandro Vicente, sostuvo que “el municipio actuó conforme a derecho” y manifestó que “el sindicato se extralimitó por alimentar presentaciones judiciales individuales hasta que la Suprema Corte de la Provincia se expida”. “La declaración del estado de alerta y movilización no tiene razón de ser”, disparó.

Finalmente, Vicente señaló que “el sindicato está generando falsas expectativas porque la justicia dijo que la ordenanza que restableció las bonificaciones atenta contra el funcionamiento del municipio”. “Esto porque el sindicato no dijo las cosas como son, acá no hay ajuste ni recorte, los docentes van a cobrar en función de las horas trabajadas”, culminó.

Según explicaron desde el gremio, la declaración de estado de alerta se produce “frente a los descuentos de la bonificación docente que pretende llevar a cabo el Secretario de Hacienda y que afectarían los salarios de varios compañeros del sector que fueron favorecidos en su momento por una medida cautelar vigente al momento del pago”.

“El Sindicato de Trabajadores Municipales a través de su comisión directiva declara el estado de alerta y movilización a partir del día la fecha”, indica el comunicado difundido este lunes por la tarde noche.