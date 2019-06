Victoria de MDQ Hockey de visitante ante Lobos por 6 a 2

MDQ 06 Hockey Club alcanzó una importante victoria como visitante en el Torneo Metropolitano “B”. Por la fecha 8 de la Zona 2, los marplatenses le ganaron de visitante a EFI Lobos por 6 a 2 para seguir sumando unidades que le sirven para posicionarse mejor en la tabla de posiciones.

Tuvo una larga jornada de acción el conjunto de nuestra ciudad que se coronó con el triunfo de la Primera gracias a los goles de dos de sus máximas herramientas ofensivas: Lautaro Rodriguez y Rodrigo Torres anotaron tres tantos cada uno.

Los resultados de la fecha, además, permitieron que MDQ 06 HC se transforme en uno de los tres escoltas de Santa Bárbara “B” que sacó 5 puntos de distancia en la cima.

La Intermedia también pudo mantener su invicto con una contundente victoria 5 a 0 ante sus pares de Lobos y se sostiene como protagonista de la categoría. Los goles fueron de Tomás Murga, Mateo Silva, Mateo Raimondi, Guillermo Henderson y Rodrigo Fernández. Cabe destacar que cuatro de los cinco tantos fueron marcados por jugadores de la Quinta División que están incorporados al plantel superior.

El día de acción se completó con la derrota de la Sexta por 3 a 2 con goles de Joaquín Gutiérrez y Mateo Fauzleger, junto a las caídas de la Octava y la Novena. La primera fue por 3 a 1 (Ezequiel Sierra autor del único tanto) y la más chica 4-1 (el tanto fue de Benjamín Pertuzo).

De acuerdo a como se está desarrollando la zona, sobre todo en Primera, el próximo domingo 9 de junio, los marplatenses tendrán otro importante compromiso como local ya que deberán recibir a un rival directo como la Sociedad Alemana de Gimnasia (SAG) de Lomas de Zamora por la fecha 9.

RESULTADOS – FECHA 8

BACS vs. Campana 4-0

SAG (Lomas de Zamora) vs. Santa Bárbara “B” 0-1

EFI Lobos vs. MDQ 06 HC 2-6

San Fernando “B” vs. SITAS 0-3

Racing vs. Ducilo “B” 0-6

POSICIONES

1° Santa Bárbara “B” 21 ptos.

2° San Fernando “B” 16 ptos.

3° SITAS 16 ptos.

4° MDQ 06 HC 16 ptos.

5° SAG (Lomas de Zamora) 15 ptos.

6° BACS 15 ptos.

7° Ducilo “B” 10 ptos.

8° EFI Lobos 7 ptos.

9° Luján 1 pto.

10° Racing Club 0 ptos.

11° Campana 0 ptos.