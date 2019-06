Pinta Libre, la esperanza de Mar del Plata

Hace ya bastantes años que los principales problemas de los habitantes de Mar del Plata, son un poco los mismos. La inseguridad por un lado y por el otro la economía. Dentro de esto último no podemos dejar de hacer mención a la falta de trabajo, la inflación, los salarios bajos y la subida constante de precios. La ancestral desconfianza hacia los partidos políticos hace además que los habitantes no vena a nadie capaz de solucionarlos. Por eso en las encuestas hacen constar que sólo la ilusión y las ganas de sus habitantes harán posible una mejoría. Un ejemplo a continuación.

En los últimos meses, se ha lanzado una aplicación que se llama “Pinta libre”, la han hecho un grupo de jóvenes con el objetivo de fomentar en consumo en la ciudad y se trata de beneficiar al comercio local y al consumidor. Los usuarios se descargan y abonan una suscripción mensual de 99$, que se pueden ganar fácilmente en Betway, lo que les da derecho a una pinta diaria y además, los comercios lanzan promociones a las que se pueden acoger. Aunque aparentemente lo que se fomenta es el consumo de cerveza artesanal, el objetivo final es mucho más ambicioso, se trata de un conjunto de medidas para reducir el paro en la ciudad, puesto que la ciudad tiene el récord de parados de todo el país. Se necesitan medidas y políticas de apoyo para que, entre todos, empresas, gremios, universidades, y organismos oficiales den con la mejor manera para paliar este problema.

Por otra parte, los habitantes no dejan de ver las enormes ventajas que tiene su ciudad, una ciudad con una enorme vida cultural, con unas maravillosas playas, y una ciudad en la que prácticamente se puede practicar surf en el centro; una gastronomía fantástica y muy variada; una vida nocturna intensa. Todo esto debería ser suficiente para atraer amplios segmentos de población. Pero la realidad es que la ciudad es elegida principalmente por mayores de 65 años para instalarse en ella definitivamente y disfrutar de la vida como hacen los más jóvenes con las apuestas de Betway. Suponen más del 20% de la población y muchos de ellos han llegado desde Buenos Aires, en busca de envejecer al lado del mar y que en otras épocas de su vida conocieron la ciudad, incluso hicieron amistades en ella, y retornan con el recuerdo de épocas más felices.

Además, el paisaje y el clima también son factores muy importantes a la hora de elegir Mar del Plata como destino en los últimos años de su vida; el clima es agradable, no se pasan grandes calores, además de aun siendo una ciudad con todos los servicios, no se viven con el estrés que se vive en las grandes urbes. En definitiva, es un destino muy deseado y agradable, en el que la calidad de vida es muy buena. Pero, este retiro, ocasiona que la población de la ciudad haya envejecido mucho, y las autoridades no son demasiado conscientes de que tendrán que generar políticas de apoyo públicas o privadas para paliarlos, puesto que la esperanza de vida es cada vez mayor.