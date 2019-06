Almuerzo de Raverta con portuenses marplatenses, al que asistieron más de 2.300 personas

En las instalaciones de un gran predio que posee un gigante salón techado con escenario de amplias dimensiones, acondicionado para albergar a 2.000 comensales. A las 12:45 hs. el salón se colmó y hubo que armar mesas en el exterior (el día lo permitió) 290 personas afuera para poder almorzar y también 52 lugares sobre el escenario.

Antes del almuerzo dieron la bienvenida los organizadores del evento. Los portuenses hablaron en el siguiente orden: José Luis Ibañez (Empresario Almacén Naval y destacado colaborador social de la Iglesia Católica); Carlos Sepúlveda(Cámara de Estibaje y trabajador social por más de 18 años) y Daniel Sosa (ex Concejal y que ocupó distintos cargos en puertos y pesca en Nación y Provincia), para luego tomar la palabra la Diputada nacional y candidata a Intendenta Fernanda Raverta, recibiendo una cálida bienvenida del público presente, quienes vitoreaban «se siente se siente, Fernanda Intendente», también aclamaron a Cristina y Axel Kicillof. Los oradores Sepúlveda y Sosa hicieron mención al apoyo de «Cuto» Moreno( histórico dirigente peronista y Diputado Provincial, hoy Vice- Presidente de la Cámara baja provincial).

Ante la pregunta de Infopuerto de quienes integran, además de los nombrados, el grupo de los portuenses, mencionaron a Carlos Melara (campeón sudamericano de golf, ex presidente del Club Aldosivi), Juan C. Donato (Ex funcionario nacional de puertos, actual gerente de terminal de portacontenedores), «Turco» Salomón, Ana Leonelli(docente de UTN y del Sindicato de Unión Ferroviaria), Capitanes, Saon, Somu, Javier Helguero ( Estiba), Alberto Rosas(Federación Nacional de Cooperativas), Jhony Murcia (propietario del predio) entre otros.

Estuvieron presentes, Adolfo Barja (Secretario General Nacional de Puertos-SUTAP) de excelente relación con Sosa quien viajó especialmente para el evento; los concejales, Marcos Gutierrez, Verónica Lagos; Virginia Sívori; Balut Tarifa Arenas; Diputado Iriart; los dirigentes Raul Calamante; Juan Rey; «Chucho» Paez; José L. Zerillo; Adela Segarra, Luis Ilarregui; Vito Amalfitano; Marcos Leiva; Pepe San Martín; Ines Arrondo.(ex Las Leonas). También la cúpula de la CGT, CTA, F. Patria Grande, Grupo Primavera (Quinta Sección) , Carlos Moñina, Quique Bugatti, Abrazo Ciudadano entre otros.

Gran repercusión tuvieron las palabras de Fernanda Raverta, quien puso énfasis en la importancia del puerto para la ciudad, destacando el desarrollo productivo, y también la mejora de los barrios que lo integran.

Luego de los discursos, se sirvió el asado y comenzaron las actuaciones de los 6 grupos folclóricos que colaboraron entreteniendo a los concurrentes, también para los más chicos estaban los juegos inflables distribuidos por el extenso parque. Eran las 19 horas y aún había más de 500 personas en el lugar disfrutando el espectáculo.