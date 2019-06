Ganó Alvarado y quedó a solo 180 minutos del Nacional B

Con un gran rendimiento colectivo, con la contundencia que le faltó en partidos anteriores, con el apoyo de las más de 8 mil personas que tiñeron de azul y blanco el estadio “José María Minella”, Alvarado dio el paso que necesitaba y se metió en la final de la Reválida del Torneo Federal A tras vencer a Deportivo Madryn por 4 a 2 en el encuentro de vuelta (la ida había sido 0 a 0). Emiliano López, Rodrigo Depetris, Martín Quiles y Gaspar Gentile, marcaron los tantos del conjunto de Mauricio Giganti que enfrentará en la definición a San Jorge de Tucumán. Para esos cruces, hubo un cambio de fechas, y por las elecciones en la provincia norteña, la ida será el 16 de junio y la revancha el 23 en Mar del Plata.



Cuando más podía pesar la presión, por la cantidad de gente y la expectativa generada, el “torito” estuvo a la altura, rindió, desniveló, superó ampliamente a su rival y ganó sin atenuantes. De entrada mostró credenciales y atacó por las bandas, lastimó con Molina y Bonetto, López avisó con una volea que se fue cerca y facturó desde los 12 pasos cuando el árbitro no vio una clara mano de Presentado y el asistente Zamora se lo informó por el intercomunicador para sancionar el penal que empezó a cambiar la historia. Lejos de quedarse, con el tanto tomó envión y se llevó puesto al “aurinegro”, presionando, recuperando, atacando y golpeando. Bonetto aceleró por la derecha y fue imparable, cuando llegó al fondo tuvo lucidez para ver la entrada a la carrera de Depetris y el “Roli” no falló para dar más tranquilidad a los 18′. La salida del “10”, apenas después por una lesión en la parte posterior del muslo derecho, fue la única mancha.

Para esto, Izquierdo ya había desarmado la línea de 5 por una tempranera molestia de Mansilla, pero igual le costó horrores llegar al arco de Matías Degrá, que sólo intervino una vez en la etapa para desactivar un buen taco de Penna que tenía destino de red. De todas maneras, la sensación era que cuando Alvarado se decidiera y afinara la puntería en los metros finales, podía estirar la cuenta. Aunque no lo hizo desde el juego, sino en una pelota parada, un despeje a medias de la defensa y Martín Quiles se llenó la zurda con una volea fantástica que se metió junto al palo izquierdo de Lencina y llevó al equipo envuelto en una ovación al descanso.

El técnico visitante puso un delantero como Bargas por Presentado, pero en vez de ser más incisivo, dio más ventajas en el fondo y Alvarado generó más situaciones. Caro desde la medialuna, Gentile entrando por derecha y el de Los Quirquinchos por izquierda, recibiendo un pase bárbaro de López y definiendo con categoría por encima del arquero para sentenciar el 4 a 0 que ahogó por completo cualquier atisbo de reacción de la visita. Y eso aunque Brian Uribe mostró su capacidad goleadora tocando ante el achique de Degrá y descontando rápidamente.

El resto del partido estuvo de más. Si hubiera estado más certero en el último toque, si no se hubieran enceguecido en algunas situaciones, la diferencia pudo ser mayor. Rodrigo Bona dibujó un remate fenomenal desde 35 metros, inatajable para Degrá, que sólo decoró el resultado.

Lo que vino fue la alegría con el pitazo final de Sosa y el festejo con el puño apretado de Giganti, el abrazo con sus colaboradores, la sonrisa de los futbolistas que se saludaron entre ellos y se fueron a agradecer a la gente, de cara a la popular, bien cerca, #TodosJuntos, sabiendo todos que Alvarado está a dos pasos y que el sueño de llegar a la B Nacional está cada vez más cerca.

SINTESIS

Alvarado (4): Matías Degrá; Emanuel Urquiza, Diego Herner, Martín Quiles y Fernando Ponce; Matías Caro y Roberto Bochi; Julián Bonetto, Rodrigo Depetris y Francisco Molina; Emiliano López. DT: Mauricio Giganti.

Cambios: PT 23′ Gaspar Gentile por Depetris; ST 15′ Brian Visser por Molina y 33′ Germán Mendoza por Bonetto.

Deportivo Madryn (2): Pablo Lencina; Matías Llanquetrú, Sebastián Vega, Matías Presentado, Mauricio Mansilla y Fabricio Elgorriaga; Fabio Giménez, Marcos Pérez, Rodrigo Bona y Matías Birge; Brian Uribe. DT: Jorge Izquierdo.

Cambios: PT 9′ Jonathan Penna por Mansilla; ST 0′ Hugo Bargas por Presentado y 26′ Mariano Mc Coubrey por Penna.

Goles: PT 6′ López, de penal (A), 18′ Depetris (A) y 42′ Quiles (A); ST 9′ Gentile (A), 11′ Uribe (DM) y 42′ Bona (DM)

Árbitro: Jorge Sosa de Corrientes.

Estadio: José María Minella.

CAMBIO DE FECHA

Debido a las elecciones que se realizarán en Tucumán la próxima semana, el Consejo Federal determinó postergar la final de la Reválida por el segundo ascenso a la Primera B Nacional. De esta manera, la ida se desarrollará el 16 de junio en San Jorge y la revancha siete días más tarde (domingo 23) en el José María Minella.

Fotos: Romina Roosé / Prensa Alvarado