San Ignacio es el nuevo puntero del Regional Pampeano de Rugby

Se jugó la Fecha 4 del Regional Pampeano A, y en la Zona Campeonato San Ignacio es el nuevo puntero, ya que venció a Sportiva de Bahía Blanca por 18 a 15. Por su parte, Mar del Plata Club se recuperó de la derrota de la fecha pasada, y derrotó a Comercial por 31 a 20.

San Ignacio es el nuevo puntero del Regional Pampeano A y lo consiguió luego de dar vuelta un muy buen partido frente a Sportiva de Bahía Blanca, que hasta este sábado miraba a todos desde la cima de las posiciones. En Valle Hermoso, el “Verde” dio vuelta a un partido que lo tuvo empujando desde atrás gracias a los tries de Francisco Paklayan y Lautaro García, más dos penales y una conversión de Rafael Riego. Por el lado de las “Palomas”, un try de Tomás Bermúdez, más un Try Penal y un penal de Manuel Santos configuraron el 18 a 15 final.

Mar del Plata Club se recuperó del tropezón en la Fecha anterior frente a Sportiva, y en Santa Celina derrotó a Comercial por 31 a 20. Los dirigidos por Rafael Urrutia fueron más contundente que su rival, y gracias a los tries de Tomás Martín, Guido Bertozzi, Emiliano Villa (2) más 4 conversiones y un penal de Leonardo Sestelo. Por el lado del “Celeste”, Diego Jiménez e Ignacio Carea, más dos conversiones y dos penales de Bautista Farisé, pusieron cifras definitivas al marcador.

Sporting fue quien tuvo fecha libre, pero ya está pensando en el próximo partido, el clásico frente a Mar del Plata Club.

El Regional Pampeano A Reclasificatorio también tuvo acción, y Los Cardos fue uno de los ganadores de esta Fecha 4. Visitaron a Universitario en el Barrio Libertad, y el “Verde” se quedó con la victoria por 29 a 20 gracias a los tries de Lautaro Mena, Juan Quiroga e Ignacio Díaz (2) más 3 conversiones de Guillermo Edo y un penal de Martín Roveda. Por el lado del “Búho”, Juan Bruno y Agustín Casanegra sumaron puntos en el in goal rival, mientras que Ignacio Osorno aportó dos conversiones y dos penales.

Argentino de Bahía Blanca sumó una victoria con score abultado frente a Uncas, a quien derrotó por 55 a 27 en condición de local. El equipo azul, ganó gracias a los tries de Franco Biancucci, Tomás Alaniz, Guillermo Vila, Tomás Moro (2), Bruno Marconi, Martín Souville, Juan Ignacio Olivero, Luca Macagno.

Por su parte, Biguá no disputó ningún partido este fin de semana, ya que tuvo fecha libre.

Resultados 1 de Junio

Regional Pampeano A Campeonato

Mar del Plata Club 31 vs 20 Comercial

Mar del Plata Club 47 vs 12 Comercial (Intermedia)

San Ignacio 18 vs 15 Sportiva de Bahía Blanca

San Ignacio 24 vs 17 Sportiva de Bahía Blanca (Intermedia)

Libre: Sportin

Posiciones

San Ignacio —————– 10

Sportiva ———————- 9

Mar del Plata Club ——— 8

Comercial ——————– 5

Sporting ———————- 4

Regional Pampeano A Reclasificatorio

Argentino de Bahía Blanca 55 vs 27 Uncas

Argentino de Bahía Blanca 52 vs 36 Uncas (Intermedia)

Universitario 20 vs 29 Los Cardos

Universitario 12 vs 17 Los Cardos (Intermedia)

Libre: Biguá

Torneo de Preintermedia

Universitario 0 vs 119 Sporting

Mar del Plata Club 64 vs 29 Comercial

San Ignacio 45 vs 26 Biguá

Torneo Desarrollo

Miramar 62 vs 6 Camarones

Pampas 38 vs 40 Necochea

Clasificatorio M-19

Biguá 15 vs 32 Sporting B

Uncas 7 vs 55 Sporting A

Los 50 18 vs 20 San Ignacio

Los Cardos 53 vs 7 Comercial

Pueyrredón 19 vs 33 Mar del Plata Club

Universitario 66 vs 0 Unión del Sur

Zona Campeonato M-15

Camarones 10 vs 5 Pueyrredón