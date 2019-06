Roberto Lavagna confirmó que competirá en solitario por fuera de Alternativa Federal

Roberto Lavagna se reunió con sus equipos técnicos y confirmó que competirá en solitario por por fuera de Alternativa Federal. En medio del desplome del PJ no kirchnerista, en el espacio que comanda el ex Ministro de Economía festejaron la decisión de “seguir construyendo por el camino del medio”.

El “retiro” comenzó a las seis y media de la mañana del viernes. Los asistentes tuvieron sus celulares apagados hasta el fin de la jornada. Primero hubo un desayuno y un almuerzo y Lavagna se integró al debate para la sobremesa.

“Alternativa Federal se está yendo a pique, es el Titanic”, chicanearon desde el lavagnismo. “Vamos a quedar sólo nosotros como tercera opción”, se ilusionaron.

Como parte de las actividades los presentes repasaron el estado de situación provincia a provincia. La mirada estuvo puesta en las economías regionales, que según piensan va a ser uno de los temas más importantes de campaña del espacio.

También repasaron los 10 puntos que son parte del acuerdo programático que propuso Lavagna semanas atrás y se decidió “darle más protagonismo a los jóvenes de tema de redes”. Hubo integrantes de los equipos de de gobierno, política y comunicación.

Además de Marco Lavagna, estuvieron el Alejandro “Topo” Rodríguez, uno de los armadores de provincia, Carlos Hourbeigt, la mano derecha de Roberto Lavagna, Juan “Vasco” Mondarain, Liliana Schwindt. También Eugenio Cacielles que se ocupa del armado del interior y capital, Eriberto Deibe, quien fue la mano derecha de De La Sota y tiene entre sus tareas apuntalar el armado de conurbano e interior, Armando Torres -encuestas y discursos- y Brian Giménez que maneja el área de comunicación.

Una de las novedades fue la presencia del youtuber financiero Ramiro Marra que tiene más 60 mil suscriptores en la plataforma. “En los próximos días va a lanzar un canal secundario con el lado b de la campaña. Armó las fotos del encuentro”, explicaron. Tienen la esperanza de que el canal les sirva para llegar al segmento 16- 25 años, donde Lavagna es menos conocido.

El ex ministro apuntó contra el peronismo no kirchnerista. “En Alternativa Federal había gente de pensamiento distinto. No se gobierna rejuntando, se gobierna teniendo cierta coherencia y mi sensación es que por ahí no había coherencia y, lamentablemente, los acontecimientos lo fueron demostrando”, disparó en una entrevista con CNN radio.