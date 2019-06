Declaran “Visitante Notable” al Presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits

El Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorgó el título “Visitante Notable” a Jorge Knoblovits, Presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y Vicepresidente del Congreso Judío Latinoamericano, en ocasión de su presencia en Mar del Plata el día 31 de mayo de 2019.

El acto se desarrolló este mediodía en el recinto de sesiones, donde estuvieron presentes los concejales Alejandro Carrancio (Crear Mar del Plata, autor de la iniciativa) y Mario Rodríguez (UCR), además de la titular de la SUIM Mar del Plata, Claudia Malamud; el jazán seminarista Daniel Somerstein; y el propio homenajeado.

Carrancio al darle la bienvenida dijo : “Es un honor estar acá, recibiendo a una personalidad muy trascendente, por las instituciones a las que representa. Estamos en la casa del pueblo, conmovidos porque Argentina tiene una deuda pendiente con la comunidad judía. Más allá del reconocimiento, no olvidamos lo que ocurrió. Por eso, creo que este acto es un mimo al alma de todos ustedes. Seguiremos en la búsqueda de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Esta visita es un símbolo de esa lucha”.

Después, Rodríguez expresó: “Muchos hechos aberrantes sacudieron al siglo XX. Por eso debemos mantener viva la memoria para que no vuelvan a ocurrir. Muchos inmigrantes encontraron en Argentina el terreno fértil para desarrollarse en paz, integrándose a diferentes corrientes. Por eso, lamentamos los atentados, que son el símbolo de la intolerancia. El Hombre ha sido el lobo del Hombre. Y eso no debe volver a ocurrir. Pesa sobre la sociedad argentina el halo de impunidad. No se puede construir futuro sin justicia. Por eso, la reivindicación de Memoria, Verdad y Justicia. Es un hecho trascendente este reconocimiento, que es la máxima distinción a alguien no nacido en General Pueyrredon”.

A continuación, Malamud acotó: “Gracias por recibirnos en el Concejo Deliberante. Hoy y siempre nos hemos sentido muy bien considerados. Estamos más que agradecidos”.

Finalmente, tras recibir el reconocimiento, Knoblovits manifestó: “En lo personal, este momento es algo que me excede. Pero los mimos hacen bien al alma. Políticamente tenemos una misión que cumplir y cuidar. Vivir tranquilo y dormir en paz; eso es la democracia. Eso no pasó en Argentina, ni en 1976, ni en 1992, ni en 1994. Ahora tenemos gente que nos cuida y podemos vivir en paz, en una convivencia pacífica. Tenemos que mostrar al mundo este modelo de convivencia. El terrorismo es intolerancia e injusticia. Por eso hay una obligación de Memoria, Verdad y Justicia. Debía volver a reinar la paz donde reinó la intolerancia”.