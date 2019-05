Bonifatti “Este es un gobierno que sólo paga sueldos”

En la última sesión del Concejo Deliberante donde se trató el análisis de las rendiciones de cuentas del ejercicio 2018 de los entes descentralizados y de la Administración Central, el Concejal Santiago Bonifatti manifestó su rechazo.

El Concejal de Sumar por Mar del Plata explicó los motivos de su posición diciendo “una vez más tenemos que hablar de un Gobierno sin rumbo, de un gobierno que no ha sabido fijar prioridades. Por ello, los números aquí son fundamentales a la hora de sacar conclusiones porque reflejan las malas decisiones y la falta de criterio”.

Bonifatti mencionó la ausencia de un equilibrio fiscal y de la estrategia adrede del secretario de Hacienda de llevar a déficit a los entes descentralizados, para que la administración central quede con superávit siendo un natural efecto de la falta de giro de las remesas necesarias.

Las áreas donde el gobierno ha invertido menos dinero son: la Secretaría de Cultura, de Desarrollo Productivo, de Educación, de Salud y de Tecnología e innovación. Otro de los datos que más se destacan que solo hizo el 11% de las obras prometidas.

Bonifatti remarcó “Además de fijarnos en qué áreas el Gobierno invierte su presupuesto y en qué áreas no, podemos hacer un distinto plano de análisis: que es en qué cosas gasta el Gobierno su dinero y en cuáles no. Eso nos habla de sus prioridades. Ese es el verdadero problema acá”.

“Cuando en abril hicimos una cuestión previa en la sesión del Concejo Deliberante e intentábamos explicar el por qué del 12,8% de desocupación en General Pueyrredon, hicimos referencia a que no alcanzaba con echarle la culpa a las variables macroeconómicas, (inflación, suba de la tasa de interés, pérdida del poder adquisitivo del salario, caída del consumo, suba del dólar) tampoco su ubicación geográfica o su tamaño, como explicamos en aquel entonces no alcanzaba para llegar a este tan terrible indicador, sino que lo exógeno era un gran condicionante pero que había causas endógenas. Esto es aquello que se ve en las prioridades de un gobierno o la falta de. Acá faltaron políticas públicas de fomento de nuestra economía, de fomento del empleo y de incentivo de la inversión y se ve reflejado claramente en la casi nula inversión en el Área de Producción explicó Bonifatti.

Y concluyó “acompañar esta rendición de cuentas sería avalar este modelo de gobierno que no sabe fijar prioridades, que no hace obra pública y que mira para el otro lado en materia de Educación, Cultura, Desarrollo Productivo e Innovación, cosa que no vamos a hacer.”