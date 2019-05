Abad: “No hay atajos para el futuro que imaginamos”

El diputado Maxi Abad encabezó una nueva clínica deportiva en el marco de su programa “Barrio x Barrio”, que está continúa llevando actividades deportivas, culturales, sociales e intervenciones de espacios públicos por todo el partido de Gral. Pueyrredon.

En esta oportunidad, el estadio panamericano de hockey de césped sintético fue el escenario para la visita de Matías Paredes, jugador de la selección argentina de Hockey, multipremiado y destacado deportista, medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2007, 2011 y 2015; y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, entre muchos otros títulos.

Abad destacó nuevamente el valor de este tipo de encuentros en los que se busca motivar a conocer más a fondo las disciplinas deportivas, pero también difundir los valores que el deporte enseña, tales como la superación personal y colectiva, el trabajo en equipo, el respeto y la camaradería, la constancia, y el esfuerzo para conseguir los objetivos propuestos.

Al respecto, el legislador provincial enfatizó: “Matías sintetiza en su trayectoria muchísimos de los valores que debemos impulsar y transmitir. Un pibe de Berazategui que con esfuerzo, dedicación, disciplina, constancia y compañerismo logró liderar un equipo de hockey masculino que logró el Oro Olímpico para nuestro país. Ese es el camino. No hay atajos para lograr el futuro que imaginamos.”

De la clínica participó la Asociación Marplatense de Hockey, con el seleccionado marplatense sub 14 y 16; y clubes de diferentes barrios, tales como Hockey River Plate CAFER Mar del Plata, Biguá, Talleres, Náutico, con damas y caballeros, Uni, Libertad, MDQ caballeros y Quilmes.

“Tenemos más de 150 chicos y chicas escuchando y jugando con Matías, tenemos el apoyo de los clubes que nos ayudan a multiplicar nuestro mensaje pero, sobre todos, tenemos una gran ilusión con la ciudad que entre todos podemos construir”, concluyó Abad.