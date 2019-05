Mario Kempes presentó en la Embajada Argentina en España su libro “Matador”

El goleador del equipo argentino en el Mundial de 1978 y ex jugador, del Valencia presentó su libro “MATADOR, mi autobiografía” en una edición actualizada del mismo. El evento se llevó a cabo en el Salón de Actos de la embajada argentina y Ramón Puerta, máximo representante de la misma fue el encargado de dar la bienvenida al goleador junto a Daniel Bertoni, de la recordada final ante Holanda en el Monumental de Nuñez.

Mario Kempes estuvo acompañado de Enrique “Quique” Wolff, ex jugador, primero de Rácing de Avellaneda, de River Plate y que también jugó en la Selección Argentina en los años 70.

Dos sillones colocados en un extremo del salón, fueron ocupados por Kempes y Fernando Palomo, periodista también de ESPN, quien condujo la entrevista en la cual el “Matador” recordó situaciones de aquella selección,; primera en conseguir un título mundial para Argentina,en las que no faltaron las anécdotas de una carrera futbolistica iniciada en Instituto de Córdoba, con un juvenil Kempes, a quien le lanzaban pelotazos para que marcará goles, luego su paso por Rosario Central, donde evolucionó en su juego y fue requerido por el Valencia donde su proyección fue tan importante como para ser convocado a la selección de Menotti, con la que se consagró al marcar dos goles en la final ante Holanda.

Después del club “che” recaló en el Hércules de Alicante y hasta llego a jugar en un equipo de fútbol sala, pasos y cambios que fueron señalando hitos en un futbolista especial en su momento, ídolo de masas en Argentina, antes de la llegada del Diego. Cuando dejó el fútbol como jugador, la trayectoria nómada de Kempes, lo llevó como técnico a Bolivia, Venezuela, España, Italia y destinos tan exóticos como Albania e Indonesia.

Máxima estrella y goleador de la selección albiceleste que ganó el Mundial de Fútbol 1978 y del Valencia CF campeón de la Copa del Rey del 79, Recopa y Supercopa de Europa, Kempes decidió contar su versión de una historia que se jugó dentro y fuera del campo y que, después de cuarenta años, todavía genera polémicas.

En el turno de preguntas, Mario Alberto Kempes, que jugó en el Valencia entre 1976 y 1984, aseguró que el conjunto “che”, ganador de la Copa del Rey el sábado contra el Barcelona (1-2). El Matador recordó “hace tres meses el Valencia estaba para descender, paro ha resurgido como el Ave Fénix, hubo una transformación que nadie pensaba. Faltaba la guinda, que ha sido la Copa“, manifestó .

Kempes continua siendo uno de los grandes mitos de la historia del Valencia. De hecho, el sábado, antes de la final, el club desplegó una lona entre su afición en la que aparecían tres grandes leyendas che: el propio Kempes, artífice de la quinta Copa del Rey ganada en 1979(dos goles al Madrid); más Piojo López y Rubén Baraja, protagonistas, respectivamente, de la Sexta en 1999 y la Séptima en 2008.

La presencia de Mario Kempes en Madrid, adonde llegó en compañía de su esposa, Julia, obedeció a la cobertura que realizará para ESPN, con motivo de la final de la Champions que disputarán Tottenham y Liverpool el sábado próximo

RECUERDO. Mario Kempes, junto a nuestro Corresponsal,Hugo Barze dedicándole un libro.

El pasado sábado, el “Matador” asistió en Sevilla a la final de la Copa del Rey, como comentarista, eso si, disfrutando el triunfo del Valencia como un hincha más. Al ser preguntado sobre el encuentro manifestó: “Me divertí como nunca. Ya nos tocaba ganar algo así. El Valencia, en mi opinión, debe estar siempre luchando por todos los títulos que disputa”.

El recuerdo del 79

Precisamente Mario Kempes fue el héroe de aquella otra final, conquistada en la temporada 78-79 con una alineación que recuerda de memoria;: Manzanedo; Carrete, Botubot, Arias, Cerveró; Bonhof, Castellanos, Solsona, Saura; Kempes y Felman, si el de Boca.

Aquel Valencia venció 2-0 al Real Madrid de Luis Molowny en el semi derruído Vicente Calderón y para Kempes,: “Hay muchas similitudes. Ni entonces ni el sábado llegábamos como favoritos. Nosotros, por entonces, éramos un once sin experiencia en finales y al principio nos bombardearon. Pero supimos aprovechar nuestras ocasiones, como el Valencia el otro día en la primera parte ante el Barça”.

. En su curriculum también están la Recopa del 80 y la Supercopa de ese año. Nueve temporadas que le dieron para ser ídolo: “Entre una y otra final lo único que no ha cambiado, 40 años después, es la afición del Valencia, que es muy singular, muy difícil de convencer pero muy agradecida. Es todo corazón. Si tú eres guerrero en el campo, te terminan adorando. Si no, sacan las garras. Yo entré un poco con el pie izquierdo, pues me costó al principio, pero tuve una carrera con el pie derecho, por más que hubo algunos problemas al salir. Pero nunca con la afición, que me respeta siempre”.