Cristina ya eligió la fórmula para la Gobernación de Buenos Aires: Axel Kicillof y Verónica Magario…

Cristina Kirchner eligió la fórmula de Axel Kicillof y Verónica Magario para pelear la gobernación y comenzó a comunicarlo este lunes durante sus reuniones en el Instituto Patria.

La ex Presidenta dio el primer indicio con una sugestiva foto del acto del sábado, donde se muestra acompañada por Alberto Fernández, Kicillof y Magario. De hecho, cuentan desde el entorno de Kicillof, el pedido de esa foto surgió de la propia senadora y sorprendió incluso a su ex ministro.

El dato más importante es que la compartió recién este lunes, minutos después de que ella y Alberto se reunieran durante una hora con Martín Insaurralde, que hasta ayer pujaba por encabezar la boleta.

Si bien desde el Patria y desde el entorno del lomense se limitan a decir que fue una reunión “muy productiva” para hablar de la estrategia electoral en la Provincia, se pudo saber que en el encuentro quedó claro que el candidato será Kicillof, mientras que a Insaurralde se le dará un lugar protagonista en el cierre de las listas junto a Máximo Kirchner.

En rigor, Insaurralde llegó una hora antes al búnker kirchnerista acompañado por el diputado Federico Otermín, y en la previa al encuentro con Cristina y Alberto se juntó con Máximo para cerrar la letra chica del acuerdo. Acordaron que intentarán evitar internas en la mayoría de los distritos y a los intendentes se les “respetarán” los territorios.

Acaso la definición más importante que surge de la definición de Cristina es que finalmente Sergio Massa se quedó afuera. No será el candidato del kirchnerismo en la Provincia y el ofrecimiento ahora se reduce a que vaya como primer diputado nacional.Si bien en el entorno de la senadora se limitan a decir que la definición todavía no está “cerrado” el tema, lo cierto es que ya nadie en el peronismo pone en duda que la fórmula está definida. No obstante, algunos especulan con una mínima chance de que Cristina la invierta, en una sorpresa de último minuto. En La Matanza no pierden las esperanzas de que sea Magario la primera en la boleta para disputarle la Provincia a María Eugenia Vidal.

Fuente: www.lapoliticaonline.com