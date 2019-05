Mercantiles se suman al paro a anticipan que no intercederán “con aquellos que quieran trabajar”

“El paro es un derecho y todos tienen la libertad de hacerlo o no. Puede haber sectores que estén de acuerdo con las políticas del gobierno, nosotros estamos en veredas diferentes hoy en día y por eso vamos a ir al paro.” Dijo Darío Zunda luego del plenario de delegados llevado a cabo por el Sindicato de Empleados de Comercio respecto al paro de este miércoles

“No vamos a interceder con aquellos que quieran trabajar. De todas maneras, nunca lo hicimos y no lo vamos a realizar de ir a presionar para que cierren las puertas ese día.“

El miércoles venidero recordemos que la CGT Local convoca a todos los sectores a una concentración en Belgrano y Diagonal Pueyrredon a las 12 hs.

Por otro lado agrego “los días de paro muchos negocios no los descuentan, aunque hay grandes empresas que si lo hacen, nosotros exigimos el derecho a huelga, lo que realiza el Sindicato después de ese día es empezar a trabajar para que se lo reconozca y sea pagado porque hay muchas variables por las cuales el empleado no puede llegar a su lugar de trabajo, por ejemplo se sabe muy bien que este miércoles los accesos a la ciudad estarán cortados, el transporte no dará servicio, la seguridad del empleado tiene que estar garantizada ante cualquier imprevisto, todo eso hace que se haga complejo la asistencia.”

Por otro lado recordó que el Sindicato va a llevar a Buenos Aires el próximo 30 de mayo al Congreso Nacional de la FAECYS la preocupación del no cierre de paritarias y de no haber una respuesta concreta estamos pronto a resolver las acciones a seguir en Mar del Plata, si bien pertenecemos a FAECYS la filial tiene autonomía propia y nos garantiza el poder dialogar y seguramente la otra semana estaremos tomando medidas en caso de no tener una paritaria a la vista.