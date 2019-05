Claudio Insaurralde se quedó con el duelo marplatense en Balcarce

El pupilo del Gym La Roca Box consiguió su segunda victoria profesional en 4 peleas y se convirtió en el boxeador marplatense con mayor actividad en este 2019.

Claudio “Pantera” Insaurralde venció por puntos en fallo unánime a Yoel “Gallo” Manriquez en el fondo profesional del festival desarrollado en la noche de ayer en el Club A.S. y D. El Riojano de Balcarce.

Un gran marco de público acompañó este evento organizado por la gente del gimnasio FA Box de la vecina ciudad en conjunto con Gabriel Villalobo y Daniel Zurita, presidente del mencionado club. El esperado combate comenzó pasadas las 0.30 y cumplió con las expectativas depositadas por los balcarceños.

Tras un primer round donde Manriquez parecía asentarse y manejar el ritmo, Insaurralde dejó de lado su estrategia de dosificar la cantidad de golpes lanzados y apretó el acelerador para atorar a su rival y no dejarlo pensar. Con una gran condición física acompañada por versatilidad de golpes, Insaurralde buscó con buenos resultados presionar a Manriquez y no dejarlo actuar. Esta presión constante le dieron el segundo y el tercer round.

En el cuarto y último capítulo Manriquez parecía emparejar las acciones pero el árbitro Andrés Chaves decidió descontarle un punto a raíz de escupir el bucal en reiteradas ocasiones y esto llevó a que no pudiera lograr su objetivo de llevarse al menos un empate.

Los jurados Horacio Benitez, Marcelo Zurita y Ricardo Martín Chacana coincidieron en darle la victoria al pupilo e hijo de Miguel Insaurralde quien de esta manera empareja su record con 2 victorias y 2 derrotas. Manriquez por su parte quedó con 1 victoria y 3 derrotas en su haber.

Entre los combates amateur que sirvieron de preludio se destacó la victoria por RSC del representante del Gimnasio Talcahuano, Maximiliano Heredia, por sobre Jonathan Roland de Balcarce. Tambien fueron interesantes los triunfos por puntos de Kevin Gómez y Cristian Barrios dos de las jovenes promesas del boxeo regional.

Próximos eventos:

Sábado 8 de Junio: El Club Peñarol de Mar del Plata contará con 2 peleas profesionales y 8 amateur. En el evento desarrollado por Pampa Box se destaca la presencia de Lucas Bastida, 6to en el ranking argentino, enfrentando al uruguayo Carlos Chaparro

Sabado 15 de junio: Nuevamente en el Club San José, Rubén “Siru” Acosta presentará boxeo amateur y profesional de primer nivel en su ya clásico evento considerado de interés municipal y provincial. Serán 3 peleas profesionale y 10 amateur que tendrán como plato fuerte la vuelta a los encordados de Cesar “El Heredero” Leiva.