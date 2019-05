Cecilia Bacigaluppo, campeona en el deporte y la solidaridad

Durante la recepción ofrecida por el embajador argentino en Madrid, “el Retrato…”fue alertado de la presencia de una deportista que se consagró por tres veces Campeona Mundial de Padle, junto a dos compañeras de la Selección Argentina . Ella es Cecilia Bacigaluppo, ya alejada de la práctica activa, pero ligada de otra manera al deporte, quién con su sempiterna sonrisa accedió a ser entrevistada y que cuando supo que el medio era marplatense nos soltó de una.

Cecilia: “En primer lugar quiero dar un saludo especial a la gente de Mar del P lata; amo a Mar del Plata, mis dos compañeras con las que gané los campeonatos mundiales son marplatenses, el primero lo ganamos con la “China “ Mazuchi y los otros dos con Adriana Costagliola, dos grandes jugadoras y amigas- Precisamente Adriana está dando charlas y conferencias por el mundo sobre la historia y evolución del padle

el Retrato …: Te encuentras de visita en Madrid, has viajado por algún motivo relacionado con tu actividad actual?

Cecilia “Si, vine de manera especial porque este viaje ha sido una hermosa oportunidad , hemos creado hace 17 años una Fundación para que practiquen deporte personas con alguna discapacidad, y nos invitaron desde Portugal a participar del Primer Torneo Internacional Adaptado de Padle, un torneo en el que también participó , España– El campeonato finalizo la semana pasada y entonces aproveché la oportunidad para viajar a Madrid y acudir a la celebración de esta Fiesta Patria en la Embajada de Argentina, ya que nunca había tenido ocasión de asistir a un acto de este tipo tan emocionante para los argentinos cuando estamos fuera del país.”

el Retrato… : Cual es tu la conclusión sobre dicho Torneo Internacionall?

Cecilia “Fue una experiencia maravillosa, , porque nuestra delegación pudo competir con jugadores de Portugal y España en un evento que ha sido muy enriquecedor, por otra parte nuestros representantes han salido campeones en una categoría y quedaron segundos en la otra. Han quedado encantados, porque lo importante es que ha sido una oportunidad para el crecimiento de los jóvenes y el intercambio cultural que representa, y este es un paso adelante, pero continuaremos realizando actividades como hasta ahora, eso si, con el mismo espíritu con el que arrancamos hace 17 años.

el Retrato…: “Desde cuando está presente la Fundación Bacigaluppo en Mar del Plata?

Cecilia; “ Estamos en La Feliz desde hace diez años y la madrina de la Fundación es Gaby Sabbatini ,nada más y nada menos, justamente para festejar el décimo aniversario hicimos un evento en el que nos acompañó. Y esto responde a una de las características de la fundación que consiste en asignar un ídolo que para nuestros jóvenes sea un ejemplo a seguir de los valores del deporte”,

el Retrato …¿ Que deportes se practica en nuestra ciudad?

Cecilia; “En Mar del Plata se practican tres deportes, tenis, futbol y basket en las instalaciones del EMDER y contamos con un gran equipo de profesores, de voluntarios y con muchas instituciones marplatenses que cuentan con alumnos que presentan disfuncionalidad intelectual y que acuden en a la Fundación donde son recibidos y atendidos con la mayor dedicación”.

el Retrato…¿cómo surgió la inspiración en ti para unir un deporte donde has sido un referente mundial y la creación de la fundación, cual ha sido el nexo?

Cecilia; “ Bueno, el padle ha sido la herramienta de mi vida y en general el deporte, ya desde cuando estudiaba en la Escuela de Educación Física, donde me recibi como profesora y dentro de una práctica, los estudiantes asistimos a una competencia donde participaban corredores con Síndrome de Down, nuestra actividad consistía en esperarlos en la meta y recibirlos con un abrazo. Pues ese abrazo fue tan importante que entendí que me había cambiado la vida, sentí que a partir de ese abrazo uniria el deporte con la discapacidad, y así lo vengo haciendo desde entonces- Desde la Fundación entendemos que tenemos una oportunidad que nos da la vida, para integrarlos a la sociedad, tal como por ejemplo, en esta recepción de la Embajada, hemos sido atendidos por camareros y camareras conSíndrome de Down y lo han hecho muy bien. De eso se trata de integrarlos en la sociedad real y diaria. Y en la Fundación lo hacemos mediante la práctica deprtiva”.

El Retrato de Hoy: En que otras ciudades está presente la Fundación Bacigaluppo?

Cecilia: ·” Estamos presentes en distintos puntos del país donde, a través de escuelas deportivas, nos dedicamos a contener a chicos con discapacidades intelectuales. Estamos en Bahía Blanca, Salta, Río Gallegos, Córdoba y lógicamente en Buenos Aires. Gracias por esta oportunidad de comunicarme con una gente tan linda como la de Mar del Plata.”

Como resumen, Cecilia Bacigaluppo ha sabido jugar y superar situaciones difíciles, junto a sus compañeras marplatenses hasta consagrarse triple campeona mundial haciendónos sentir orgullosos por sus logros. En la actualidad lo hace como persona, mediante su Fundación junto a sus colaboradores y voluntarios que como ella misma relata, a través del deporte, pretenden mejorar la calidad de vida y la integración de personas que sufren algún tipo de discapacidad y que nos recuerda aquel axioma de “querer es poder” .

Hugo Barze – Corresponsal en Europa

