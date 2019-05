Sportiva  puntero en el Regional Pampeano

Se disputó una nueva Fecha del Regional Pampeano que dejó a Sportiva puntero, venció a Mar del Plata Club por 33 a 23, y a Comercial tercero, le ganó a Sporting por 22 a 10, logrando algo inédito: que los dos únicos campeones de la competición pierdan la misma fecha. Además, se terminaron los equipos invictos en el TRPA.

La Zona Campeonato de este Regional Pampeano está cada día más pareja, y este fin de semana, Sportiva y Comercial dieron cuenta de ello. Las “Palomas” recibieron a Mar del Plata Club en La Carrindanga y lo vencieron por 33 a 23. Los tries del local fueron obra de Ignacio Payero (2), Felipe Arza y Matías Imbellone más dos conversiones y dos penales de Ignacio Ficcadentti y uno de Manuel Santos. Para el visitante, sumó un try Franco Catuogno y otro Leonardo Sestelo, que además aportó 3 penales y 2 conversiones.

En la Sierra de Los Padres fue Comercial el que dio la nota, que fiel a su esencia de empujar con sus delanteros derrotó 22 a 10 a Sporting. El conjunto de Santiago Santaella y Mauricio Vázquez se retiró al descanso abajo 10 a 3 (un try de José Díaz, un penal y una conversión de Juan Noceti para la visita), pero en el complemento aparecieron los tries de Gonzalo Maffioli, Juan Kaspin e Ignacio Carea, más las conversiones de “Batu” Farisé, para ganar con autoridad e ilusionarse con pelear arriba.

El que tuvo fecha libre es San Ignacio, que sin jugar es el escolta de Sportiva, y en la fecha que viene lo recibe en un duelo clave por la punta.

La Zona Reclasificatoria tuvo dos partidos en Tandil. Los Cardos recibió en Paraje Los Laureles a Biguá y lo venció por 30 a 17. El “Verde” sumó gracias la contundencia de su scrum que facilitó dos tries penal, el oportunismo del debutante Simón Alessi, y la puntería de Willy Edo autor de una conversión y tres penales. Por el lado del “Tricolor” Hernán Ebrett, que sumó dos conversiones y un penal, y Alan González aterrizaron en el in goal rival.

Por su parte, Universitario se fue de las sierras tandilenses con un gran triunfo de visitante frente a Uncas por 20 a 13. El score de los del Barrio Libertad fue configurado gracias a los tries de tries de Ernesto Rocha, Agustín Casanegra y Germán Maschwitz, junto a una conversión y un penal de Ignacio Osorno. Por el lado de los locales, un Try Penal y dos penales de Tomás Álvarez completaron la faena.Argentino de Bahía Blanca tuvo Fecha libre y el fin de semana que viene buscará salir del fondo de la tabla cuando enfrente a Uncas.

Resultados:

Regional Pampeano A Campeonato

Comercial 22 vs 10 Sporting

Comercial 21 vs 38 Sporting (Intermedia)

Sportiva 33 vs 23 Mar del Plata Club

Sportiva vs Mar del Plata (Intermedia)

Libre: San Ignacio

Posiciones

Sportiva 8 PJ: 3

San Ignacio 6 PJ: 2

Comercial 5 PJ: 2

Mar del Plata Club 4 PJ: 2

Sporting 4 PJ: 3

Fecha 5 (01-06):

San Ignacio – Sportiva

Mar del Plata Club – Comercial

Libre: Sporting

Regional Pampeano A Reclasificatorio

Los Cardos 30 vs 17 Biguá

Los Cardos 48 vs 0 Biguá (Intermedia)

Uncas 13 vs 20 Universitario

Uncas 36 vs 50 Universitario (Intermedia)

Libre: Argentino de Bahía Blanca

Posiciones:

Universitario — 9 PJ: 2

Los Cardos — 8 PJ: 2

Uncas — 6 PJ: 3

Biguá — 4 PJ: 3

Argentino — 1 PJ: 2

Próxima Fecha 4 (01-06):

Universitario – Los Cardos

Argentino BB – Uncas

Libre: Biguá

Regional Pampeano B

Los Miuras 12 vs 23 Los 50

Los Miuras 10 vs 21 Los 50 (Intermedia)

Universitario de Bahía Blanca 54 vs 14 Nacional de Bahía Blanca

Universitario de Bahía Blanca 59 vs 12 Nacional de Bahía Blanca (Intermedia)

Regional Pampeano C

Kamikazes 13 vs 29 Gimnasia y Esgrima de Pergamino

Kamikazes 7 vs 62 Gimnasia y Esgrima de Pergamino (Intermedia)

Tres Arroyos 39 vs 40 Campo de Pato

Tres Arroyos 15 vs 38 Campo de Pato (Intermedia)

Torneo de Preintermedia

Comercial 12 vs 33 Sporting

Desarrollo

Necochea 10 vs 33 Miramar

Camarones 21 vs 17 Gnomos

Clasificatorio M-19

Sporting B 48 vs 17 Los 50

Sporting A 31 vs 12 Los Cardos

Mar del Plata Club 59 vs 5 Biguá

San Ignacio 18 vs 38 Universitario

Unión del Sur 29 vs 15 Uncas

Comercial 7 vs 18 Pueyrredón

Clasificatorio Zona B M-16

Unión del Sur 10 vs 30 San Ignacio

Zona Campeonato M-15

Pueyrredón 0 vs 44 Comercial

Sporting A 86 – Campo de Pato 7

Zona Desarrollo M-15

Sporting B 86 vs 7 Miramar