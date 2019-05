Sporting cayó con Comercial 22 a 10 por la Copa de Oro

Sporting no tuvo un buen rendimiento y perdió claramente frente a Comercial por 22-10 en el marco de la tercera fecha en la Copa de Oro del Torneo Regional Pampeano A de rugby.

A pesar de comenzar ganando 3-0 con un penal de Juan Noceti a los 7 minutos del primer tiempo, y de irse al descanso arriba 10-3, el equipo “Albinegro” mostró poca tenencia de pelota y además no pudo responder con su defensa. Por eso el “Celeste” creció y dominó el segundo tiempo donde venció por un marcador parcial de 19-0.

Al equipo de Santiago Plaza y Eduardo Zapiola le costó jugar, estuvo incómodo e impreciso, aunque se las ingenió para irse ganando en el primer tiempo por 10-3 con un try de José Díaz y la conversión de Noceti a los 25´ para agregarle al penal anotado por “Juanchi” en el inicio. Lo positivo fue el scrum y el juego corto, desde donde se gestó la conquista. Comercial, en tanto, sumó con el pie de Bautista Farise (19´) y tuvo varias chances de anotar, aunque algunos errores de manejo lo privaron de lograrlo

En el complemento, el elenco local salió dispuesto a no dejar escapar su chance. Sabía que Sporting no estaba teniendo un buen partido y aceleró para quedarse con la victoria. El visitante intentó siempre pero no tuvo precisión. Además, en defensa no estuvo sólido como en otras presentaciones, por eso los “Celestes” llegaron al try mediante Gonzalo Maffioli a los 7 minutos (convirtió Farise para poner el 10-10 parcial), luego a los 22´ por intermedio de Juan Ignacio Garrido (17-10 con el acierto del pateador) y finalmente a través de Ignacio Carea a los 33´

SÍNTESIS

COMERCIAL 22: Fausto Irigoyen, Eric Maffioli y Facundo Vázquez; Gonzalo Maffioli y Pablo Colángelo; Marco Gasparri, Facundo Petralía y Felipe Robles; Gaspar Jeckeln y Bautista Farise; Juan Ignacio Garrido, Ignacio Carea, Rodrigo Oliver y Cristian Echenique; Héctor Sandullo. Entrenadores:Santiago Santaella y Mauricio Vázquez.

SPORTING 10: Rodrigo Collins, Leandro Pizzolo y Federico Tehaux; Juan Aizpún y Juan Ignacio Cecive; Federico Ruiz, Lucas Gasparri e 8 Ignacio Castañon; José Díaz y Juan Noceti; Joaquín García Argibay, Pedro Area, Ezequiel Ortiz y Juan Evangelista; Joaquín Pérez Maraviglia. Entrenadores:Santiago Plaza y Eduardo Zapiola.

Puntos en el primer tiempo: 7′ penal de Noceti (S); 19′ penal de Farise (C) y 25′ try de J. Díaz convertido por Noceti (S). Resultado parcial: 3-10.

Puntos en el segundo tiempo: 7′ try de G. Maffioli convertido por B. Farise (C); 22′ try de Garrido convertido por B. Farise y 33′ try de I. Carea (C). Resultado final: 22-10.

Ingresaron en Comercial: Diego Jiménez, Germán Guardia y Rubén Ordoñez.

Ingresaron en Sporting: Pedro Perenzín, Agustín Cardoso, Juan di Pace y Santiago Álvarez.

Amarilla en el primer tiempo: 21´ Aizpun (S).

Amarillas en el segundo tiempo: 20´ Castañon (S) y 33´ Pérez Maraviglia (S).

Árbitro: Federico Fioravanti.