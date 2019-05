Bagnato: “Sé que voy a volver a mi profesión de origen, porque no vine a la política para vivir de la política”

Hoy alejado del mundo periodístico para meterse de lleno en la política, el senador de la provincia por la quinta sección electoral, Franco Bagnato, en conversación con “el Retrato…” manifestó: “Siempre sé que voy a volver a mi profesión de origen, porque no vine a la política para vivir de la política”.

En el marco de la presentación que hizo Guillermo Montenegro en el Teatro Corrientes de Mar del Plata, el periodista y senador de la provincia por la quinta sección electoral, Franco Bagnato, reconoció: “Yo soy el mismo. Tengo la aptitud para poder recetar mi cabeza y ponerla al servicio de lo que estoy haciendo, pero siempre sé que voy a volver a mi profesión de origen, porque no vine a la política para vivir de la política”.

“Tengo todo una vida de 30 años de profesión que me dio muchas satisfacciones. En algún momento probablemente lo retome, pero no me parecía prolijo particionar la actividad personal con esta otra”, expresó a la vez que destacó que está viviendo “con mucha alegría” su paso por la política.

En relación a eso, aseguró: “Esto me enriquece, me enseña mucho todos los días y seguramente cuando la deje, para que otro la haga mejor que yo, voy a volver a mi profesión con todo este bagaje de experiencia que antes no tenía” y añadió: “Mar del Plata es mi lugar”.

En relación al acto que se realizó este viernes en el teatro Corrientes de la ciudad, sostuvo: “Está bien reflexionar y pensar sobre cómo seguir. Hay que ver el día a día, más allá de los análisis políticos y de los intereses partidarios o sectoriales dentro de un espacio como Cambiemos, tenemos que poner en crisis nuestras propias preguntas de por qué estamos acá y por qué disidimos alguna vez ser parte de algo. Es decir, primero recordarnos primero el por qué para darle un sentido a lo que hay que hacer”.

En tal sentido, remarcó que “este es un momento para reflexionar, pero sobre todo para ocuparse en el día a día cada uno lo que debe hacer” a la vez que se refirió “a la importancia” que tiene el trabajo de la militancia como así también el vínculo personal con cada una de las personas que asistieron al acto.

Seguidamente, hizo hincapié en su trabajo como presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y explicó: “Estoy trabajando en los premios Expresarte que se dan en los 135 municipios y con muchísima convicción en un proyecto de ley que es la identidad de origen, estamos militando el mismo en las comisiones, en el Colegio de Abogados de La Plata y demás”.

En relación a dicho proyecto de ley, indicó que se encuentra trabajando el mismo junto al Ministerio de Seguridad, que sería el órgano que se encargaría de garantizar a todo aquél que quiera saber cuál es su identidad. “Lo importante es que exista una ley para que en la provincia quién necesite saber dónde está su padre, un hermano, sus orígenes o verdad biológica lo tenga garantizado”, apuntó.

Por último, el referente de Cambiemos agregó que el hecho de recorrer durante todo el 2018 los diferentes distritos de la quinta sección electoral le generó muchas ideas para después convertirlas en proyectos y llevarlos a la provincia.