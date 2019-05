Montenegro I: “Hay que creer en el cambio, lo que es para siempre no se hace un día para el otro”

El precandidato a intendente de General Pueyrredón y diputado nacional por Cambiemos, Guillermo Montenegro, participó de un acto llevado a cabo en el Teatro Corrientes y, oportunidad en la que enfatizó al dirigirse a los cientos de presentes : “Tienen que seguir creyendo que el cambio es posible. Nada de lo que es para siempre se hace un día para el otro”.

“Tenemos que trabajar todos juntos, no hay otra forma. La única forma de encontrar las soluciones a la ciudad es trabajar todos juntos”, resaltó a la vez que transmitió tranquilidad ya que cuentan con un equipo que “trabajó mucho y se concentró en los problemas que tiene Mar del Plata”.

En función de ello, afirmó: “No hay ninguna posibilidad de no mirar hacia delante, que no los engañen. Este gobierno de María Eugenia encaró junto a un equipo de especialistas cuales eran las modificaciones que se tenían que hacer”.

“Estén muy tranquilos en lo que viene y les agradezco de corazón. Lo más importante de los que estamos acá es la demostración de que éramos varios los que estábamos dando vueltas por Mar del Plata y tomamos una decisión de trabajar juntos”, indicó en relación a lo cual destacó la presencia del ministro de Gobierno Joaquín de la Torre, de Franco Bagnato, Emiliano Giri, el senador Lucas Fiorini , el concejal Alejandro Carrancio, de Emiliano Giri y de Cristian Lence, entre otros.

Asimismo, afirmó: “Tomamos la decisión de trabajar juntos. Somos parte de un equipo que también integra María Eugenia, Mauricio, Horacio, Marcos, los ministros de provincia, de nación y cada uno de ustedes que son parte de esto. Tienen que seguir creyendo que el cambio es posible. Nada de lo que es para siempre se hace un día para el otro”.

Encendido mensaje apoyo de Lucas Fiorini

Lucas Fiorini al hablar ante el nutrido auditorio insistió con la idea “del cambio que no llegó a la gestión municipal, y eso impide el desarrollo del inmenso potencial con el que contamos, geográfico y humano”. “Queremos trabajar en equipo, unidos, junto a Guillermo, que tiene una experiencia exitosa de gestión y que puede darle otro aire a la ciudad”, expresó Fiorini.

El legislador también reafirmó el compromiso por los valores que representa la gobernadora. “Seguimos la senda de María Eugenia Vidal, acompañándola en sus peleas, en su trabajo incesante por los vecinos de toda la Provincia, en la cercanía con la gente, en la obsesión por dar respuestas a las demandas de quienes necesitan de una presencia efectiva. Venimos trabajando en cada uno de los barrios marplatenses acercando la gestión a los vecinos”.

También recordó que su equipo tiene experiencia probada en elecciones pasadas. “Tenemos ideas claras, convicciones profundas y equipos de trabajo que van a cuidar los votos en una elección que será histórica para un País, una Provincia y una ciudad que no quieren volver al pasado”.

Finalmente agradeció a los presentes “que han llegado desde todos los barrios de Mar del Plata a acompañar este inicio de una nueva etapa para la ciudad. Estamos convencidos que tenemos el equipo y la fuerza necesaria para hacer que Mar del Plata sea ejemplo nacional”.