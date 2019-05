Milagros Menéndez vive uno de los momentos más felices de su vida: Participar del Mundial de Fútbol Femenino de Francia

Recientemente convocada para formar parte del grupo de jugadores que viajará al Mundial de Fútbol Femenino que se desarrollará en Francia, la marplatense, Milagros Menéndez, en dialogo con “el Retrato…” adelantó que este jueves será la despedida del país, con un amistoso ante Uruguay en San Luis, ya que el viernes parten para Europa. “Vamos a tratar de hacer un muy buen mundial para dejar a Argentina en el lugar que tiene que estar”, aseguró.

De esta forma, el entrenador, Carlos Borrello, tuvo la difícil tarea de elegir 23 jugadoras entre las 26 que se encontraban concentradas, de las cuales 9 juegan fuera del país y 13 son del fútbol local, para participar del tercer mundial de Argentina. El debut será el 10 de junio ante Japón, el segundo el viernes 14 frente a Inglaterra y el tercero el miércoles 19 ante Escocia.

“La verdad que todo esto es algo loco. No me lo imaginaba. Hace 4 años que me vine a Buenos Aires y hoy representar al país e irme a jugar un mundial es increíble, que todavía creo que no caigo”, confesó la joven marplatense de 21 años.

Asimismo, señaló que se encuentra “muy feliz” de poder viajar. “Vamos a tratar de hacer un muy buen mundial para dejar a Argentina en el lugar que tiene que estar”,describió la marplatense que viajará el próximo viernes rumbo a Francia a los efectos de participar del Mundial que se desarrollará entre el 7 de junio y 7 de julio en ese país.

“He pasado por todo el período de preparación de la selección. Con las chicas nos conocemos también del fútbol de Buenos Aires y muchas son de Urquiza incluso. Así que se armó un lindo grupo”, destacó a la vez que se refirió a la decisión de Borrello, en cuanto determinó que la misma forme parte dentro del grupo de las 23 jugadoras y confesó que, en parte, la sorprendió.

En relación a lo anterior, expresó: “Estábamos entrenando y cuando el técnico da la lista y me nombra me agarró una sensación hermosa en el pecho. Tenía ganas de llorar, cantar y no sabía qué hacer. Creo que me lo fui ganando en todo el período”.

Menéndez hizo hincapié en los partidos que tienen por delante. “Nos preparamos de la mejor manera, conocemos mucho del juego de Japón, que son las subcampeonas del mundo, de Inglaterra también. Son partidos difíciles los que nos tocaron, pero no imposibles”, sostuvo a la vez que comentó: “Estamos concentrando toda la semana, entrenando doble turno y preparándonos mucho para este Mundial”.

Por otra parte, Milagros se refirió a los orígenes de su pasión por este deporte: “De mi familia no tengo a nadie que haya jugado, son más del automovilismo. Yo corría en karting, de hecho, hasta que un día le dije a mi mamá que quería jugar al fútbol” y recordó que salió dos veces campeona de ese deporte en la categoría escuela y prejunior.

“Me di cuenta que no me gusta el deporte individualista y que el colectivo me gusta mucho más”, resaltó la joven a la vez que se refirió a que cuando comenzó a jugar al fútbol lo practicaba con hombres, pero que hoy en día “el crecimiento femenino es cada vez más grande y en las canchas de sintético ves siempre equipos de mujeres”.

Además, hizo hincapié en que cuando se fue de la ciudad había 90 jugadoras en la liga y que en la actualidad son mil. “Lo que ha crecido es impresionante, hay chicas de 12 años jugando. Empecé en los barriales de la ciudad con hombres, después fui a la Escuela de Racing y luego, me metí en el ambiente femenino”, resaltó.

“Todos sabemos que el mayor fútbol está en Buenos Aires, lo más potente. Es el sueño de cualquiera irse ahí”, confesó la deportista a la vez que recordó su gran salto en la carrera: “Un día vino a jugar la UAI a la ciudad contra la selección de Mar del Plata, se ve que me vieron y me llamaron”.

Hoy su sueño es una realidad: viajar a Francia para jugar el Mundial de Futbol Femenino