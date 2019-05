Maxi Abad: “Vamos a convertir a Mar del Plata en un polo educativo regional”

Maxi Abad presentó, ante un auditorio compuesto de jóvenes estudiantes, su proyecto para convertir a Mar del Plata en un polo educativo regional, generando las condiciones para que la ciudad sea un destino de excelencia en educación superior universitaria y no universitaria.

“Mar del Plata es una ciudad en la que todos quieren vivir: si brindara mayor cantidad de oportunidades para quienes están eligiendo su carrera terciaria o universitaria se convertiría en el polo educativo más importante del centro y el sur del país”, sostuvo Abad.

El proyecto establece la necesidad de pensar en el concepto de “ciudad educadora”, que implica que la educación no solamente se brinda en las aulas, sino que seintegra con un conjunto de relaciones entre todos los aspectos que implica vivir una ciudad: “No puede pensarse el espacio público sin educación, ni la seguridad, ni lo medioambiental, ni la nocturnidad, ni el turismo, ni tecnología. No hay futuro sin educación”, expresó el legislador.

Durante la presentación, Abad hizo hincapié en que “el estudiante que venga a estudiar a Mar del Plata tiene que vivir una experiencia integral: no solamente contar con una excelente oferta de carreras universitarias y terciarias -que ya tiene-, sino vivir la ciudad en su totalidad: acceder a espectáculos, bibliotecas, clubes, descuentos en comercios, en transporte, en bares, poder hacer intercambios estudiantiles con otras ciudades del país y el exterior, y mucho más. Todo eso solamente por elegir Mar del Plata para estudiar”.

En la exposición Abad estuvo acompañado de Sebastián Puglisi, referente en el ámbito educativo local, quien desarrolló la noción de ciudad educadora y enmarcó esta propuesta de política pública dentro de los objetivos de Desarrollo Sostenible que estableció Naciones Unidas.

Abad explicó que “la propuesta implica trabajar con los sectores hoteleros e inmobiliarios para crear residencias estudiantiles a bajo costo. Con el sector gastronómico, supermercados, librerías, diversión, bares; concretar bicisendas y ciclovías, además de facilitar la atención médica de los jóvenes que hagan sus carreras en Mar del Plata.”

“50.000 estudiantes por año nos eligen, tenemos 5 universidades y 40 unidades educativas con carreras no universitarias. Podemos reunir a todos: el Estado debe fijar las metas, generando el vínculo constante con los rectores, los docentes y los alumnos de todas estas instituciones, involucrando al sector público y el sector privado en un trabajo conjunto. Tenemos todo para hacerlo. Nosotros lo vamos a hacer”, finalizó.