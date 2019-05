Amplían denuncia contra organizaciones por acampe frente a la Municipalidad

La Municipalidad amplió este jueves la denuncia presentada ante la Justicia en virtud del acampe con corte de calle que se instaló frente a la comuna. El Secretario de Legal y técnica de la Municipalidad, Gustavo Gil de Muro, dio a conocer los detalles de ladocumentación radicada en la Fiscalía Nº2, a cargo de la Dra. Irigoyen.

“Presentamos una denuncia el día 20 de mayo y este jueves estamos ampliando la denuncia a raíz de que hay nuevos movimientos y organizaciones que se han sumado al acampe, con un corte de calle que inició el Polo Obrero”, señaló Gil de Muro. “Estamos poniendo en conocimiento a la fiscalía de la aparición de nuevos manifestantes y de la profundización del corte de calles, la interrupción del tránsito por Yrigoyen, la quema permanente de elementos, el encendido de fuego y su posterior afectación de la capa asfáltica, además de la ocupación de la vía pública”, agregó.

En ese sentido, el funcionario remarcó: “Estamos esperando una definición de la Fiscalía. Todavía no hemos tenido ningún tipo de respuesta frente a la denuncia que se hiciera días pasados. Entendemos que la fiscalía ha tenido contactos con la policía y la Jefatura Distritalpara que se lleven a cabo algún tipo de medidas de investigación. Por otra parte, estamos poniendo en conocimiento de la Justicia de Familia la probable situación de vulnerabilidad en la cual estarían los menores que -durante el día y la noche- están en la vía pública acampando frente a la Municipalidad”, adelantó.

El Secretario de Legal y Técnica manifestó al respecto que lo que pretende el Ejecutivo “es que no haya una interrupción total del tránsito y que no se prenda fuego nada, porque eso afecta a la propiedad y la capa asfáltica. Y el costo de reparación del asfalto y de bienes del dominio público y privado del municipio repercute en las finanzas, con lo cual se provocan daños que después deben ser asumidos por el resto de la población. Nosotros estamos solicitando que se impida ese tipo de conductas que provocan daños. Que se reduzca la manifestación y la protesta, nunca pretendemos que la gente no venga a manifestarse, reclame y peticione. Lo que pretendemos es que se haga dentro de los carriles normales, sin afectar el derecho del resto de la ciudadanía”, aseveró.

“Ampliamos la denuncia y pusimos esta situación en conocimiento de la Fiscalía. Entendemos que allí hay una cuestión de falta de coordinación con las fuerzas policiales. Realmente pedimos la intervención y la presencia de unos funcionarios de la fiscalía o de la justicia en el lugar de los hechos. Nos llama la atención que ningún funcionario del ministerio Público haya concurrido a realizar una inspección ocular o a hablar con la gente y verificar -en forma personal- realmente cuáles son los motivos del acampe y del corte de calle”, concluyó Gil de Muro.

Por su parte, la titular de Desarrollo Social Patricia Léniz, confirmó que el diálogo nunca se cortó con las organizaciones que reclaman. “Nunca dejamos de conversar. Nuestros equipos están en contacto permanente.

Puntualmente, el Polo Obrero tenía algunas consideraciones dirigidas hacia Desarrollo Social. Y las hemos respondido. También se ha pedido más cantidad de alimentos a Provincia y esos reclamos ya están encaminados”.