Roberto Lavagna confirmó que será candidato: “Por ahora, por Consenso 19” descartando a “Alternativa Federal”

Se han vivido horas agitadas dentro de Alternativa Federal luego de que este miércoles el exministro de Economia y precandidato a presidente, Roberto Lavagna, no asistiera a la cumbre organizada por ese espacio. Tras el episodio, confirmó que será candidato en las PASO y dio los motivos del alejamiento.

Lavagna detalló el paso a paso de las diferencias surgidas: “Anoche hubo una reunión con el Gobernador (Juan) Schiaretti, los dos nada más. En esa reunión surgieron algunas diferencias de fondo, por lo tanto la reunión de hoy siguió solo con los de Alternativa federal, que es algo más chiquito que Consenso 19, que abarca parte del peronismo, del radicalismo, el socialismo y el GEN, son dos conjuntos diferentes, mientras hubo coincidencia esos dos conjuntos podían ir adelante”.

“Las diferencias tuvieron que ver con la incorporación a una supuesta interna de algunas personas que nunca antes habían estado incluidas, cambiaba el perfil porque nos acercaba a Cristina Kirchner, como el caso de Daniel Scioli. CFK es todo lo contrario de lo que venimos planteando desde el día uno, estar al margen de la grieta, los dos lados de la grieta no miran los intereses de la gente, solo están en la cuestión política de ganarle el otro”, se explayó al respecto el exministro de Economía.

El economista volvió a remarcar que su espacio va por fuera del macrismo y el kirchnerismo: “La vía de Consenso 19 es la vía del medio, con partes de partidos con un programa definido, a él nos atenemos, si en Alternativa Federal hay cambios es su derecho, pero nosotros no tenemos por qué ceñirnos a eso”.

Lavagna fue tajante al ser consultado sobre si continúa en pie su candidatura presidencial: “Sí, por supuesto, por ahora por Consenso 19. Un grupo que incluye justicialismo, sectores sindicales, parte del radicalismo, el lunes ellos tienen su convención, vamos a recibir a todos los radicales que no se sientan representados por esa relación tan extraña que tienen con el PRO“.

“El Presidente hizo una consulta hace unos días con unos puntitos, nosotros fuimos los primeros en contestar con una crítica, en los 10 puntos no figura la palabra crecimiento, inversiones, creación de trabajo, educación, no podemos aprobar esos 10 puntos, algunos pueden ser aceptable, pero las prioridades no están en esos 10 puntos”, resaltó en diálogo con C5N.

Y, continuando con ese análisis, volvió a marcar diferencias con el espacio que componen Juan Manuel Urubey, Sergio Massa y Schiaretti, entre otros: “Ayer a la tarde, en representación de Alternativa Federal, acordaron con el Presidente en esos puntos, lo redujeron a 6, están centrados en el ajuste y pagarle a los acreedores. No es nuestra postura, primer diferencia, la otra es incluir en el espacio a gente que no estaba de manera inconsulta”.

Por último, sobre un posible llamado de Alberto Fernández, aclaró que “él entendió que nosotros somos la antigrieta, con nosotros no puede conseguir nada”. Además, dijo que “Margarita Stolbizer y Miguel Lifschitz han ratificado que están acá y no en algo que no los contiene porque el contenido ya no es el mismo que al principio” y sobre la posibilidad de que (Miguel) Pichetto sea su vice, lo elogio remarcando que “ha hecho un trabajo muy interesante. Pregúntenle a él si es parte de Consenso 19, en las últimas horas todo se ha modificado”.