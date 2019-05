La marplatense Milagros Menéndez jugará el Mundial Femenino de Francia

La futbolista marplatense Milagros Menéndez jugará el Mundial de Francia con la Selección Argentina, luego de que el entrenador Carlos Borrello definiera la lista de convocadas. La otra representante de la ciudad, Marina Delgado, no fue elegida. El equipo “Albiceleste” formará parte del Grupo D y debutará frente a Japón el 10 de junio, luego enfrentará a Inglaterra el 14, y cerrará enfrentando a Escocia el 19.

“Estoy muy feliz, contentísima, y todavía no caigo. No haber jugado en la Copa América me bajoneó, pero soy una persona que nunca deja de luchar ni de soñar”, le contó la delantera del multicampeón UAI Urquiza al departamento de prensa de la Asociación del Fútbol Femenino de la Provincia de Buenos Aires (AFFEBA).

“Después tuve la recompensa de viajar al Repechaje y aportarle al equipo para clasificar al Mundial, también a la gira por Estados Unidos aunque a la de Australia no fui. Nunca hay que darse por vencido y el fútbol siempre da revancha”, agregó la jugadora surgida en Racing de Mar del Plata, que luego pasó por Urquiza donde participó en las competencias de AFFEBA.

La lista, además de la marplatense Menéndez, tiene a Vanina Correa (Rosario Central), Gabriela Garton (Sol de Mayo, San Luis) y Solana Pereyra (UAI Urquiza) como arqueras; Virginia Gómez (Rosario Central), Adriana Sachs (UAI Urquiza), Gabriela Chávez (River Plate), Agustina Barroso (Madrid CFF, España), Natalie Juntos (sin equipo), Aldana Cometti (Sevilla, España), Eliana Stabile (Boca Juniors) como defensoras

Miriam Mayorga (UAI Urquiza), Lorena Benítez (Boca), Dalila Ippolito (River), Estefanía Banini (Levante, España), Vanesa Santana (Logroño, España), Ruth Bravo (Tacón, España) y Mariela Coronel (Granada, España) como volantes.

Mariana Larroquette (UAI Urquiza), Belén Potassa (UAI Urquiza), Florencia Bonsegundo (Sporting Huelva, España), Yael Oviedo (Rayo Vallecano, España) y Soledad Jaimes (Olympique de Lyon, Francia) como delanteras.