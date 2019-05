Carlos Arroyo y la “desgracia” de Mar del Plata: “Está llena de idiotas y opinadores”

Un intendente literalmente “sacado” llamó a conferencia de prensa para responder a las críticas sobre el ingreso de personal a la comuna directa o indirectamente relacionado a su grupo familiar. Carlos Arroyo fue enfático al afirmar que “Una de las desgracias que tiene esta ciudad es que está llena de idiotas y opinadores”, para remarcar más adelante que “Hay gente que tiene que tomar un taxi y preguntarle al “tachero” donde están los pozos. Lo que demuestran que no tienen ni la más puta idea de cómo es la ciudad”.

Esto último sin duda estuvo destinado al precandidato a Intendente por Cambiemos , Guillermo Montenegro que días atrás realizara reciente recorrida junto a un taxistas y un colectivero donde dieron cuenta del mal estado de las calles de Mar del Plata.

Arroyo cuando “el Retrato…” le preguntó los números exactos del personal municipal y el promedio de ausentismo diario, le pasó “la pelota” a Hernán Mourelle, quien dijo” se inició la gestión con 8513 personas y hoy hay 160 menos”.

Del ausentismo, no supo dar precisiones (ni siquiera el propio Arroyo o el Secretario de Gobierno Alejandro Vicente lo sabían), pero habló que existían estadísticas, que ¿por desconocimiento? no pudieron informar. Una zona gris impenetrable.

Se mostró optimista en cuanto a su futuro político al enfatizar que “en mi segunda gestión” tiene reservado otro lugar “ya que estoy elaborando mi plan de futuro”. Esto respondió cuando se le preguntó acerca del cambio puntual en Inspección General con Sucar Grau, que pasó a cumplir funciones en la Delegación Norte.

“HA EXISTIDO UNA CAMPAÑA SUCIA, RESPECTO AL PERSONAL

INGRESADO CON DATOS EQUÍVOCOS, FALSOS, MENTIROSOS”

El Jefe Comunal comenzó agradeciendo la presencia de la prensa en el lugar “porque es parte del principio democrático de transparencia y de publicidad de los actos de gobierno porque los contribuyentes tienen todo el derecho constitucional a estar permanentemente informados de lo que los funcionarios hacemos o no hacemos”

No tuvo dudas en afirmar que “Ha existido una campaña sucia en estos últimos días que me obligó a hacer esta conferencia y consiste en dar datos equívocos, falsos, mentirosos, respecto al personal designado o no designado en las distintas áreas de la municipalidad de Gral. Pueyrredón. Tanto funcionarios políticos, como funcionarios de carrera”.

Dijo que “Es evidente la pésima actitud política de algunos malos políticos que en vez de informar a la población la verdad, mienten descaradamente. Y uso la palabra. Mienten. Porque en castellano, mentir es hablar de lo que no se conoce y dar información equivocada”

Indicó que “Mi departamento de publicidad y de comunicación ha hecho un diagrama que entregaremos a los periodistas de todos los medios. Del mismo resulta, que la comparación de planta política entre la gestión presente y la anterior, marca lo siguiente: Antes llegaron a estar 103 funcionarios políticos. Nosotros tenemos en la gestión actual 82 funcionarios políticos. De los cuales alrededor de 16 son gente de carrera. Hay gente que habla de ingresos descomunales y es todo mentira. En la otra hoja tienen las altas y bajas de personal común. Ocurrieron por fallecimiento. Por jubilación. Por renuncia 761 agentes egresados. E ingresé 625. Quiere decir que hay una diferencia importante”.

De manera contundente remarcó que “Estoy trabajando con menos gente que la gestión anterior. Esto lo digo por algunos comentarios malintencionados y mentirosos de algunos personajes de nuestra ciudad”

Aclaró que “cuando llegué aquí no había ambulancias. Hoy tenemos ocho. Y las ocho trabajan tres turnos de 8 horas los 365 días del año. Si multiplican medicos, choferes y enfermeros, sabrán que son una cantidad de gente importante. Además, antes de ser intendente dí mis prioridades: Salud y educación. En ese orden. No puedo hacer nada con una población enferma. Lo primero que hay que atender es la salud. Eso es lo que hice. ¿Hay más empleados en Salud? Sí. Pero yo no puedo ahorrar en médicos. Ni en enfermeros. No le voy a mentir a la población: si tengo que tomar 20 médicos más los voy a tomar. Porque cuando la persona va a una salita y necesita atención, tiene que haber quien lo atienda. Otro ejemplo, acabo de venir de una obra vial importante”.

Refiriéndose al Envial hizo saber que “ ha perdido entre renuncias y jubilaciones 31 empleados de los cuales pude reponer 15. Pero estoy 16 abajo y es un problema. Tengo menos gente para manejar las máquinas y los camiones. Esto es una realidad pero es un camino. O tomo las personas que necesito, doy ocupación, o ahorro en eso”.

“UNA DE LAS DESGRACIAS QUE TIENE ESTA CIUDAD

ES QUE ESTÁ LLENO DE IDIOTAS Y OPINADORES”

Mas adelante denunció que “Nos tenemos que poner de acuerdo porque hay muchos opinadores. Una de las desgracias que tiene esta ciudad es que está lleno de idiotas y opinadores. De gente que no tiene idea de lo que habla y esto es terrible. He estudiado toda mi vida para poder hablar. Y cuando hablo de un asfalto sé cómo se hace un asfalto, si está bien hecho o mal hecho, qué le pusieron o sacaron. Y hay quienes no tienen idea y hay gente tan soberbia se animan a calificar a mi gestión. A mi no me hace risa.

“Yo trabajo y recorro. Hay gente que tiene que tomar un taxi y preguntarle al “tachero” donde están los pozos. Lo que demuestran que no tienen ni la mas puta idea de cómo es la ciudad. Ese es el problema que tiene Mar del Plata. Yo Veo dónde están los pozos. Y el ingeniero les puede decir que cada vez que lo agarro le pregunto por las calles. Porque las conozco. No se puede seguir con esta irresponsabilidad. La población tiene derecho a saber saber la verdad y esta es la verdad. No somos perfectos pero las cosas las hacemos de buena fe. No tengo muertos en el ropero.

– Hay cuestionamientos que apuntan a los lazos familiares con los nombramientos. La concejal Coria ha dicho que hay áreas prácticamente a cargo de su familia.

– Lo real es que el personal de Inspección General tiene antiguedad de 27, 28 años. No los nombré ahora. Antes que yo fuera concejal. Luego, no son hijos míos. Hubo prensa equivocada que habló de hijastros. Yo hago movimientos estratégicos. El funcionario que estaba ahí era una excelente funcionario que derivé a otro lugar. Y tengo elaborado otro lugar para mi segunda gestión. Porque estoy elaborando un plan a futuro. Vamos a entendernos. El otro familiar es mi hijo Guillermo Arroyo. Quien fue elegido por el pueblo como primer concejal. O me van a echar la culpa a mí de eso. Lo puso el pueblo, no yo.

ALGO EN LIMPIO: LA COMUNA cuenta hoy 8353 EMPLEADOS,

PERO DEL AUSENTISMO DIARIO NO SUPIERON DAR PRECICIONES

“No importa. Interprétenlo ustedes” acotó cuando se le preguntó sobre quieren eran los que descalificaban su gestión.

– Sería interesante que diga nombres ya que de esta manera usted involucra a todo le periodismo; y por otra parte ¿ Cuál es la cantidad de personal que tiene la municipalidad y cuál es el ausentismo diario?

– El municipio tiene ciento y tantos empleados menos que la gestión anterior…

-¿ Cuántos?

– Se inició la gestión con 8513 personas y hoy hay 160 menos. Y lo otro que cabe destacar es la intencionalidad de engañar al vecino con una ordenanza, sabiendo que hay una ley que dice que ningún municipio puede ingresar personas más allá del nivel con que se inició la gestión y del crecimiento poblacional. Salvo excepciones que por necesidades extraordinarias pudiera excederse. Ese límite es de 8900 personas en 2019 y es una ley provincial vigente porque nosotros, en el 2018 adherimos a la ley de responsabilidad fiscal por el cual incorporamos a lo que norma el municipio esta ley. Esa ley existe. Ese límite lo tenemos.

“Y el intendente, de acuerdo a la ley, tiene un plafond para ingresar gente de acuerdo a las necesidades del municipio. No va a ser como en la anterior gestíón, donde duplicaron la planta. Empezaron con 4600 personas y se fueron con 8500. Un numero irracional. De ese incremento, 2000 personas ingresaron en el último año y medio de gestión. Y hoy tenemos personas irresponsables que mienten diciendo que hay un festival de nombramientos. No es cierto. Hay menos designaciones que salidas. Y hay más de mil agentes próximos a jubilarse en la segunda gestión del Dr. Arroyo. Eso implica un ahorro. La gente que ingresa cuesta una cuarta parte de la que se va. Entonces podemos hacer una mejora de servicio sin despedir gente. Es importante lo que se está haciendo.

¿ Cuál es el ausentismo?

– Hay que hacer un análisis. Lo hicimos. Pero lo que estamos informando ahora son las altas y bajas del personal municipio diseminado en las 11 secretarías en las cuales comprobamos que el municipio no incrementa en las áreas. Ustedes sabrán que no hubo ingresos masivos como en el pasado. Podrán ver que en cada secretaría están establecidas altas y bajas. Puede haber diferencia en Salud, pero se incorporó el sistema de Same que no estaba en el anterior sistema. Esto demuestra racionalidad.

En este sentido cabe acotar que no supo dar precisiones (ni siquiera el propio Arroyo o el Secretario de Gobierno Alejandro Vicente lo sabían), pero habló que existían estadísticas, que ¿por desconocimiento? no pudieron informar con precisión. Una zona gris impenetrable.

Por último, Alejandro Vicente agregó que “en el detalle del informe vemos como el Municipio no incrementa a mansalva la planta personal sino todo lo contrario: la racionaliza y hace ingresos en las áreas que más se necesita personal y donde el Municipio tiene posibilidades de afrontar económicamente el pago de los salarios. El ingreso masivo de personal de la gestión anterior impedía hacer frente a las obligaciones salariales que devenía en la parálisis de servicios”.

Es de señalar por último que (Carlos) Arroyo estuvo acompañado por secretario de Gobierno, Alejandro Vicente; el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle; la secretaria de Desarrollo Social, Patricia Leniz; la subsecretaria de Coordinación Administrativa, Matilde Ladrón de Guevara; y el director de la Privada, Hernán Tillous en la mesa principal durante la conferencia y otros del Ejecutivo en la conferencia de prensa.