Transporte y Tránsito ya lleva entregados 31.535 pases SUBE a estudiantes y docentes

La Subsecretaría de Transporte y Tránsito, informó que un total de 20.300 pases para estudiantes secundarios, 4.913 para docentes y 6.322 para alumnos primarios, fueron entregados ,en las acciones de este año que tendrán su final el día 30 de junio.

La mayor cantidad de estos, corresponden a estudiantes de nivel secundario, donde más se notó la cantidad de alumnos que migraron al sistema público. Hasta el momento, se emitieron 20.300, mientras que están en proceso de validación otros 2832, lo que habla de un crecimiento de casi tres mil pases con igual período del año anterior. En este segmento, la cantidad de solicitudes rechazadas (por falta de firmas, documentación o datos requeridos) fue de 3822 presentaciones.

Entre los docentes y auxiliares, se presentaron desde el 15 de febrero un total de 6302 solicitudes, de las cuales 4.913 fueron aprobadas.

Finalmente entre los alumnos del nivel primario, se iniciaron en las oficinas de la UTE El Libertador, en avenida Luro al 3300, 8860 solicitudes de pase. El total finalizado y aprobado fue de 6322. Cabe señalar que entre los primarios, es necesario concurrir presencialmente y adjuntar dos fotos carnet.

Lamentablemente, como ocurriera el año anterior, hay un lote de unas 2.000 tarjetas que nunca fueron retiradas en las oficinas de Roca e Independencia, lo cual indudablemente demoró y perjudico al resto.

Hasta el 30 de junio podés ingresar on line en www.mardelplata.gob.ar/sube y bajar la planilla si todavía no hiciste el trámite. Luego de esa fecha, es decir desde el lunes 1 de julio, no estará más la planilla en la web