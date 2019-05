Se agrave el conflicto en la pileta Lafayette que continúa cerrada, lo mismo que el gimnasio

En el marco de conflicto que mantienen los trabajadores desde hace varios meses con las autoridades del Centro Deportivo Lafayette, finalmente este miércoles se realizó una audiencia ante el Ministerio de Trabajo, pero no hubo soluciones, ya que no asistieron los responsables de la institución. “Si los empresarios no se quieren hacer cargo de la empresa, lo haremos los sindicatos con los trabajadores viendo de qué manera se puede poner en funcionamiento el lugar”, aseguraron desde el Sindicato de Empleados de Comercio a “el Retrato…”

En tal sentido, el secretario gremial del Sindicato Empleados de Comercio, Rubén Darío Zunda, en diálogo con “el Retrato…” expresó: “La pileta continúa cerrada y el gimnasio, que es parte del complejo, también como así tampoco se ha comunicado a la gente cuál su situación laboral”.

“De esta forma, tomó intervención el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, que hizo inspecciones, porque no permiten entrar a nadie y para el lunes de la próxima semana se buscará a los titulares de la firma, ya que han sido citados a la reunión de este miércoles y no fueron”, sostuvo el referente gremial.

En función de ello, indicó que “la autoridad pública los hará comparecer en el Ministerio a los efectos que aclaren cuál es la situación del complejo en el día de la fecha”a la vez que se refirió al origen del conflicto y comentó que “el trasfondo es que había incumplimiento de la empresa en el pago de deudas municipales como así también intimación de AFIP por no pagar a término los acuerdos impositivos”.

“Con el personal están adeudando, ya que hay casi dos meses de sueldo que no se paga. Esto involucra a las organizaciones sindicales que están en el lugar que son la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) y el Sindicato de Empleados de Comercio, que son los administrativos”, explicó.

A su vez, detalló que se encuentran trabajando los dos gremios intervinientes en conjunto. “Estamos viendo como sigue la situación, objetivamente queremos que se agoten todos los medios para que vuelva a abrir el complejo y recuperar las fuentes de trabajo”, señaló y añadió que, en caso de no ser así, analizarán la semana siguiente las medidas que se llevarán adelante a los efectos de poner en público la situación que se encuentran atravesando los trabajadores de la institución.

“Éste es un conflicto que viene de varios meses y que hay que solucionarlo. Esta gente ha vaciado la pileta y cambiado la cerradura de las puertas imposibilitando a los trabajadores cumplir con sus funciones. Han hecho una serie de maniobras muy inescrupulosas, razón por la cual desde el Ministerio los van a ir a buscar con la fuerza pública, si es necesario, para que vengan a dar explicaciones”, remarcó.

Asimismo, cuestionó que los dueños del lugar no le dieron ninguna explicación a los trabajadores, acerca de por qué se tomó esta decisión. “Ni siquiera contestan las cartas documentos aclarando cual es la situación laboral de los empleados”, afirmó y añadió que “hay un abandono de la actividad, del complejo y un conflicto que también involucra a los propios comerciantes que se encuentran en la galería”.

“La pileta estuvo hasta el domingo a la noche con agua, con las calderas apagadas, razón por la cual había riesgo de salud. La situación es bastante compleja, esperemos que esta gente reflexione y ponga la cara para, de alguna manera, se busque una solución en conjunto”, manifestó.

En ese contexto, resaltó: “Nosotros queremos la fuente de trabajo. Si los empresarios no se quieren hacer cargo de la empresa, lo haremos los sindicatos con los trabajadores viendo de qué manera se puede poner en funcionamiento el lugar, porque hay más de 20 familias en el medio”.

“Hay 20 trabajadores directos afectados como también algunos indirectos o monotributistas que prestan servicios particulares, pero que se afectan también. Contamos con el apoyo de los que son clientes en el lugar, porque a muchos de ellos se les cobró la cuota mensual por el uso del complejo, pero les cambiaron la cerradura”, añadió.

“Así que están incurriendo en alguna especie de falta grave al cobrarle la cuota a la gente y no brindarles los servicios”, concluyó el secretario gremial del Sindicato Empleados de Comercio, Rubén Darío Zunda.