Montenegro apoya a Angélica González en su proyecto contra el nepostismo “arroyista”

El diputado Guillermo Montenegro valoró la iniciativa de la concejal Angélica González para poner freno a las designaciones en los últimos seis meses de gobierno. Dijo que no aprobar el proyecto “es una irresponsabilidad” y ejemplificó cuántos espacios públicos podrían mejorarse con el dinero destinado a nuevos nombramientos.

El diputado Guillermo Montenegro valoró el proyecto de Angélica González que prevé prohibir los nombramientos en los últimos seis meses de gobierno, y lo consideró “muy bueno. No entiendo cómo no es acompañado por la totalidad de los concejales. Es necesario frenar el sinfín de designaciones, porque tenemos que dar el ejemplo”, agregó.

Al respecto, sostuvo que “dada la situación económica del municipio, seguir incorporando personal frente al discurso de austeridad que se pregona, sería una falta de respeto para los vecinos”. El legislador por Cambiemos explicó que “el funcionario público administra dinero de todos, y por ende, debería ser muy cuidadoso cuando establece prioridades. Y la pregunta que surge es: ¿realmente necesito 10 funcionarios nuevos que me insumirán entre medio millón y un millón de pesos al mes? ¿O es más prioritario usarlo para invertir, por ejemplo, en poner en valor una plaza por mes?”. En ese sentido, Montenegro comentó que en todas las reuniones que mantiene con vecinos, el espacio público es una de las mayores preocupaciones, “por lo que claramente esta debería ser una prioridad. Nadie mejor que ellos saben lo que cada barrio necesita y cómo mejorarlo”.Detalló en esa línea, que “las plazas y parques no solo representan puntos de encuentro, de recreación para grandes y chicos y debieran estar en buen estado por este motivo. También, porque contribuirían a mejorar la imagen la Mar del Plata turística; y la seguridad, porque un espacio en condiciones, con iluminación, es un lugar seguro”.