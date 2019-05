Cristina y su estrategia para defenderse en el juicio donde se la acusa de wncabezar una asociación ilítica

Persecución política, acusaciones falsas y falta de pruebas para demostrar su inocencia. Bajo esas premisas, Cristina Fernández se defenderá en el juicio que comenzó en su contra en donde se la acusa de encabezar una asociación ilícita que direccionó la obra pública de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez. La decisión de la ex presidenta no será guardar silencio: va a declarar ante los jueces pero ella elegirá el momento, dijeron a Infobae fuentes de su defensa. Hubiera querido hacerlo hoy, mientras escuchaba las pruebas en su contra. Pero no podía.