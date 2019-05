Confianza ciega: “Estamos haciendo las bases en las cuales el país va a crecer” (Macri)

El Presidente y la Gobernadora de la provincia estuvieron en la localidad de Mechita. “Estamos haciendo las bases en las cuales el país va a crecer”, dijo el mandatario

En una recorrida por la provincia de Buenos Aires, el presidente Mauricio Macri inauguró obras ferroviarias en la localidad de Mechita, en el municipio de Bragado. Junto a la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el primer mandatario anunció la construcción de una nueva unidad operativa de escala y el comienzo de las obras de ampliación y modernización de las instalaciones existentes.

“Hoy le pregunté a los muchachos ‘¿Y cumplieron los rusos?‘ y me dijeron que ‘sí’. Se terminó la época de cortar cintas y nada”, deslizó Macri y añadió: “Si seguimos haciendo las cosas bien Mechita va a tener más habitantes que vuelven. Esto es vida. Esto está sucediendo de verdad en Mechita”.

“Esto no es casual. Esto es porque los argentinos volvimos al mundo. Aislados no progresamos”, dijo el Presidente. “Acá pasaban cosas absurdas, ahora estamos haciendo bases reales y cimientos sobre los cuales este país va a crecer durante muchos años. Por primera vez no acudimos a un parche o atajo, a una cosita mágica”, sostuvo.