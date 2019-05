España vuelve a las urnas este domingo

El martes los nuevos parlamentarios tendrán que acatar la Constitución en una inédita jornada en la que llegarán al Congreso cuatro políticos presos y la extrema derecha

No todo será lo que parece en la sesión constitutiva de las Cortes de este martes. El devenir de la XIII Legislatura, que arranca este martes , está por decidir, pero su comienzo está condicionado por la campaña de las elecciones municipales, autonómicas y europeas que se celebrarán el 26 de mayo como una segunda vuelta de las generales del 28-A. Esa cercanía propiciará una toma de posiciones y duros enfrentamientos entre los grupos en el día de la constitución de las Cortes vinculados a la contienda electoral en ciernes. Pero no será una declaración de intenciones definitiva porque aún no hay ningún pacto de legislatura.

El comienzo y desarrollo de esta legislatura no se parecerá en nada a las doce anteriores desde que España recuperó la democracia. Del bipartidismo, consolidado desde los años 90, una vez desaparecido el partido de Adolfo Suárez, a la fragmentación que llevará en esta nueva legislatura a la formación de ocho grupos parlamentarios. Entre ellos, uno de ultraderecha, Vox

Solo las características que rodean la constitución este martes del Congreso y del Senado ya hacen de la misma una jornada singular y excepcional: elecciones municipales, autonómicas y europeas cinco días después y tras solo 23 de unos comicios generales que no han dejado resuelta la gobernabilidad del país.

La formación de las cámaras se solapa en plena efervescencia de la campaña, de manera que los principales líderes harán un alto para trasladarse al Congreso y Senado y cumplir con el acatamiento a la Constitución, para adquirir la condición de parlamentario.

La previsible actuación por bloques, PP, Ciudadanos y Vox, por un lado, frente al grupo del PSOE, Unidas Podemos, PNV, Compromís, como casi fijos, con la conjunción a veces en la legislatura de los independentistas, no se plasmará ya el martes a las claras. Sí habrá alianza firme de partida entre los partidos que lideran Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para la elección de los nueve miembros de la Mesa: el PSOEtendrá el presidente y dos componentes más, y otros dos Podemos, PP y Ciudadanos.

En esta jornada no están previstos los discursos oficiales, salvo en todo caso el institucional de la nueva presidenta (Meritxell Batet) pero en las múltiples declaraciones públicas y mediáticas sí primará la discrepancia y, en el supuesto más suave, el matiz diferencial entre posibles socios de futuro. No habrá connivencia, por tanto, entre PSOE y Podemos a cinco días de otros comicios, en los que el partido de Iglesias parece a la baja y exige entrar en un Gobierno de coalición para forzar políticas más de izquierdas.

El nuevo Congreso que se constituirá este martes tendrá ocho grupos parlamentarios, uno más que en la anterior legislatura. La mitad, al menos, estrenarán portavoz parlamentario: PP, ERC, Vox y el Grupo Mixto. Los nuevos podrían ser cinco si Ciudadanos, como parece, cambia al anterior portavoz, Juan Carlos Girauta, por Inés Arrimadas.

Una de las discusiones menores de estos días, que podría resolverse este lunes en la Mesa y Junta de Portavoces, es sobre la ubicación de los partidos en el hemiciclo para evitar imágenes incómodas. El grupo vecino a evitar es Vox, como reconoció su líder, Santiago Abascal, el viernes, al restarle importancia a esos debates y apuntar que le gustaría estar sentado en el escaño que ocupó su padre, Santiago Abascal Escuza, cuando fue diputado del PP entre 2002 y 2004.