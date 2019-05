Elorza I: La Agrupación “Confluencia” se prepara para competir en la interna del justicialismo

Ya entrando en clima electoral, el referente del peronismo, Ricardo Elorza, en dialogo con “el Retrato…” afirmó con seguridad que se presentará en las elecciones internas como pre candidato a intendente de General Pueyrredón por Agrupación “Confluencia”. “Por primera vez en la historia se tendrá en el municipio de General Pueyrredón un plan cuatrienal”, aseguró.

“Vamos a ir las Paso sí o sí y yo como candidato a intendente. He tenido una conversación muy importante con varias personas del espacio y me entusiasmó más todavía para tener este sueño, que está planificado”, expresó y resaltó que “por primera vez en la historia se tendrá en el municipio de General Pueyrredón un plan cuatrienal que se presentará el próximo 15 de junio con diferentes referentes del espacio, amigos, etcétera”.

En tal sentido, completó que desde hace tres años viene preparando este proyecto de ser intendente de Mar del Plata. “Yo le digo a la gente que esto hay que convertirlo en Montecarlo, en esa ciudad hay un monumento de Fangio y el circuito San Martín de Sierras de Los Padres lo diseñó Juan Manuel Fangio justamente”, afirmó.

“Nada de lo que se está haciendo en Mar del Plata sirve de acá en adelante”, criticó a la vez que consideró que hay que impulsar “un municipio descentralizado, con cien bocas de llegada, que va a ser cada barrio y donde cada uno esté en su barrio o cerca del mismo para que no tengan que ir a los distintos entes municipales que existen y ahí poder dar respuesta directa al vecino”.

En tal sentido, hizo hincapié en la situación puntual del puerto local, que está descentralizado, y criticó que “recaudan, pero no vuelve nada. No hay capacidad como administradores ni alguien que entienda esto” y agregó que para ello “hay que conocer. Si uno no cierra ese circuito virtuoso, termina por desinteresarse de todo. No hay líderes que hayan llegado al gobierno y mucho menos un estadista”.

Por otra parte, se refirió a que se encuentran trabajando en que “Mar del Plata sea la capital del deporte en campamentistmo y en senderismo, ya que se cuenta con las condiciones naturales para que esto ocurra y la calidad humana para no mirarlo desde afuera” y afirmó que desde su lugar “nunca” dejó de trabajar por ello.

Además, aseguró que busca construir un Museo del Deporte también y monumentos dedicados a diferentes personalidades del deporte marplatense que han representado a la ciudad y el país en todos los lugares del mundo, como Guillermo Vilas, los hermanos Curuchet.

-¿Cuáles serían tus principales prioridades, si accedes a la conducción de Mar del Pata?

-Mi prioridad son los niños. Para mí gobernar es crear trabajo. Estamos planificando para hacer obras, que a veces es increíble que a nadie se le haya ocurrido. El municipio tiene todas las bondades para ser el mejor municipio de la Argentina, todos los días.

Seguidamente, recordó que recientemente se conmemoraron los 20 años de la primera bicisenda que tuvo Mar del Plata y cuestionó que no se hizo ninguna otra que la que conectaba Mar del Plata/Batán. El referente del peronismo marplatense destacó el proyecto que encabeza y que tiene que ver con la construcción de varias bicisendas en la ciudad que le permitirían a la gente ir a escuelas, al trabajo, etcétera con “un camino interconectado, seguro y ágil”.

“No hay una visión totalizadora ni un estadista que haya llegado a ser intendente”, apuntó, a la vez que cuestionó que actualmente en la ciudad “no hay gestión, capacidad ni ideas. El estadista tiene que ver cómo puede mejorar eso y cómo ha avanzado el mundo en los últimos años”.

En función de ello, señaló: “Por ejemplo, la Bristol era el primer lugar donde se llevaba a un amigo o familiar, era el sitio para la foto y donde había lugares maravillosos. Estábamos dentro de los primeros lugares del mundo y hoy estamos en los últimos”.

-¿Por qué cree que Mar del Plata le ha sido esquiva al peronismo?

-Lamentablemente ha habido gente que vendió la idea que en Mar del Plata nunca se ganó, pero eso es mentira. En 1946 ganó Juan José Pereda, que era un médico, que recorrió todo el municipio a caballo, en 1955 volvió a ganar el Doctor Cavallo, que hace unos años falleció. Mar del Plata resultó un poco una moneda de cambio para otras cuestiones. Se podría llegar a decir que hubo dirigentes que jugaron para no ganar.

-¿No cree que el peronismo no se agiornó a lo que hoy es el país?

-Tengo una planificación de todo el municipio de General Pueyrredón, no solo de Mar del Plata/Batán que es muy chico. Este municipio es el más rico que tiene Argentina, que tiene mil 500 kilómetros cuadrados y que en Europa podría ser una provincia.

-¿Cree que Mar del Plata tiene capacidad como para elegir un peronista?

-Sería como menoscabar a la gente sino tuviera capacidad de elegir un peronista si este tiene una planificación. Mar del Plata es esquiva a elegir peronistas porque los candidatos han sido puestos a dedo y con esta determinación de que ha resultado moneda de cambio para algunos que se han beneficiados. Eso fue lo que paso y debemos desterrar actitud definitivamente”