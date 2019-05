Alvarado va por todo ante Sol de Mayo en el Mundialista

Luego de la práctica de este domingo, Mauricio Giganti confirmó los 18 jugadores que quedarán concentrados de cara a la espera del partido del lunes a las 21 frente a Sol de Mayo de Viedma en el José María Minella, por la revancha de la fase 4 de la Reválida del Torneo Federal A.

Respecto al encuentro de ida, habrá un cambio obligado por la ausencia de Gonzalo Lucero que sufre una lesión muscular en el cuadriceps de su pierna izquierda. El que está en condiciones de reaparecer, tras cumplir con la fecha de suspensión, es Matías Caro. Como de costumbre, el entrenador no confirmó los once.

Los arqueros Matías Degrá y Matías Quinteros; los defensores Matías Caro, Emanuel Urquiza, Martín Quiles, Germán Mendoza, Diego Herner y Fernando Ponce; los mediocampistas Darío Stefanatto, Cristian Canuhé, Rodrigo Depetris, Roberto Bochi, Francisco Molina, Julián Bonetto y Gaspar Gentile; y los delanteros Omar Zalazar, Emiliano López y Brian Visser.

Se recordó que este lunes de 9 a 17 continuará la venta de entradas anticipadas y el canje de socios en la sede social de Rodríguez Peña 4984. Por su parte, a partir de las 19 se abrirán las boleterías del estadio Mundialista (NO hay canje, sólo venta), no ya en las del Velódromo, sino en las que se ubican sobre calle Canosa, abajo de la tribuna popular.