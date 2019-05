Triunfos de Mar del Plata y Sporting en el Regional Pampeano

Se jugó la Fecha 2 de la Segunda Fase del Regional Pampeano A, en donde volvió a la acción el campeón Mar del Plata Club, que venció por 13 a 10 a San Ignacio. Por su parte, Sporting regresó al triunfo al vencer a Sportiva por 21 a 12.

Mar del Plata Club se reencontró con el Regional Pampeano A y siguió por la senda de la victoria. Venció en Santa Celina a San Ignacio por 13 a 10, gracias a un try de Tomás Martin y una conversión y dos penales de Leonardo Sestelo. Por el lado del visitante Juan Elvira llegó al try y Rafael Riego anotó un penal y una conversión.



Sporting volvió a ganar luego de la caída de la fecha anterior frente a San Ignacio. Fue por 21 a 12 frente a Sportiva y en la Villa Marista. Los puntos del local fueron gracias a los tries de Ezequiel Ortiz, Ignacio Castañón y Federico Tehaux y las conversiones de Juan Noceti. Por el lado de las “Palomas”, Tomás Inchausti llegó por duplicado al in goal rival, mientras que Ignacio Ficcadenti aportó una conversión.

El quinto equipo del Regional Pampeano A Zona Campeonato es Comercial, que tuvo fecha libre.

Por la Zona Reclasificatoria del Regional Pampeano A, Uncas venció de visitante a Biguá en Las Dalias por 18 a 10. Por el lado del equipo de Tandil, Franco Huarte y Ramiro Bruni metieron tries, y Tomás Álvarez anotó una conversión y dos tries. En el “Tricolor”, Franco Spaltro y Lisandro Rodríguez llegaron al try.

Por su parte, Universitario venció a Argentino de Bahía Blanca por 25 a 8 en el Barrio Libertad, con los tries de Ernesto Rocha, Tomás País, Ramón Sotura y Germán Maschwitz

El que tuvo fecha libre en este Regional Pampeano A Reclasificatorio fue Los Cardos de Tandil.

RESULTADOS

Regional Pampeano A Clasificatorio

Mar del Plata Club 13 vs 10 San Ignacio

Mar del Plata Club 40 vs 14 San Ignacio (Intermedia)

Sporting 21 vs 12 Sportiva de Bahía Blanca

Sporting 24 vs 13 Sportiva de Bahía Bancla (Intermedia)

Libre: Comercial

Posiciones

San Ignacio — 6

Mar del Plata Club — 4

Sporting — 4

Sportiva — 4

Comercial — 1

Regional Pampeano A Reclasificatorio

Biguá 10 vs 18 Uncas

Biguá 15 vs 17 Uncas (Intermedia)

Universitario 25 vs 8 Argentino de Bahía Blanca

Universitario 54 vs 14 Argentino de Bahía Blanca (Intermedia)

Libre: Los Cardos

Posiciones

Universitario MdP — 5

Uncas — 5

Los Cardos — 4

Biguá — 0

Argentino BB — 0

Regional Pampeano C

Campo de Pato 6 vs 5 Villa Gesell

Campo de Pato 29 vs 5 Villa Gesell (Intermedia)

Torneo de Preintermedia

Mar del Plata Club 24 vs 14 San Ignacio

Biguá 0 vs 24 Sporting

Universitario 7 vs 36 Comercial

Torneo de Desarrollo

Mar del Plata Club 84 vs 0 Camarones

Gnomos 36 vs 3 Necochea

Miramar 43 vs 0 Pampas