Guillermo Montenegro:  “El Pro tiene candidato a presidente que es Mauricio Macri”

El precandidato a intendente Guillermo Montenegro afirmó de manera contundente que “el Pro tiene candidato a presidente que es Mauricio Macri, candidata a Gobernadora que es María Eugenia Vidal y candidato a jefe de gobierno que Rodriguez Larreta.” Al ser consultado por el Retrato acerca de la potencial existencia de un “Plan V” , a través del cual estarían postulando a la mandataria bonaerense a la Presidencia de la Nación.

“Yo no veo que eso cambie y creo que somos parte de un equipo que trabaja para mejorar las condiciones del país” enfatizó minutos antes de ingresar al local partidario que inauguró este viernes en Colón entre Buenos Aires y Tucumán. En la oportunidad el precandidato de Cambiemos estuvo acompañado por los senadores Lucas Fiorini, Franco Bagnato, el dirigente del Pro, Emiliano Giri, el concejal Guillermo Volponi, entre otros.

Al referirse a esta apertura enfatizó que “Este no es solo mi espacio. Pertenezco a un equipo de trabajo hace más de dos años y se trata de tener un lugar de encuentro. Más que nada para escuchar a los vecinos que es lo que estamos haciendo en este tiempo y de esa manera poder generar las opciones de cambio para Mar del Plata”.

Qué es lo que le pide la gente en su recorridas por Mar del Plata?

– Según lo que venimos hablando con los vecinos, todo lo que tiene que ver con el asfalto, con la seguridad también. Estuve en Las Dalias, en el barrio San Jorge, y realmente es una deuda. Que no solo tiene que ver con el espacio sino con la iluminación, con el asfalto y eso se ve atravezado por la inseguridad. Según la zona se pide la presencia de gendarmería. En eso estamos trabajando fuertemente.

¿Cree que llegarán a las elecciones como Cambiemos?

– Cambiemos es una coalición clara conformada por el Radicalismo, la Coalición Cívica y el Pro y me parece una muy buena alternativa por la que se está trabajando. Obviamente que cada espacio tendrá sus discusiones internas para ver cómo se conforma el futuro. Pero no veo posibilidad de ruptura.

Finalmente cuando se le consultó si creía necesaria una interna en Mar del Plata, respondió “La verdad que las internas y las elecciones aún las veo lejanas. Lo que veo cercano es lo que necesita la gente. Me parece que no hay que perder ese objetivo. Lo más importante es tratar de solucionarle cosas a la gente y eso no se debe olvidar por cuestiones políticas”

El acto contó con la presencia de más de un centenar de militantes del PRO , y en la ocasión se recibieron mensajes de dirigentes de Cambiemos de todo el país, que no pudieron hacerse presentes, enviaron sus saludos principalmente con eje en destacar “el trabajo en equipo”.

El video que se proyectó incluyó el saludo de ministros de gabinete provincial y nacional, y de la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri.

Se trata de otro espacio del partido liderado por Mauricio Macri, que se suma al local ubicado en calle Córdoba y Alvarado; en San Juan y Bolívar y la Fundación Pensar compuesta por equipos técnicos.