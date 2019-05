Cristina anunció que irá a las PASO como Vicepresidenta de Alberto Fernández

Cristina Fernández de Kirchner anunció que le pidió a Alberto Fernández “encabece la fórmula a presidente que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice en las PASO”. El anuncio lo hizo a través de un mensaje difundido por redes sociales.

Así, la actual senadora se bajó de la candidatura presidencial y explicó que le ofreció ser candidato al ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner.

En el mensaje, recordó que conoce a Alberto Fernández desde hace más de 20 años y reconoce que con el dirigente tuvieron diferencias. “Fue jefe de Gabinete de Néstor (Kirchner) durante toda su presidencia, lo vi junto a él decidir, acordar y buscar la mayor amplitud posible. Fueron tiempos muy difíciles, pero estos que estamos viviendo son dramáticos. Nunca tantos y tantas durmiendo en la calle”, sostuvo la senadora nacional.

El mensaje, de casi 13 minutos, titulado “En la Semana de Mayo, reflexiones y decisiones. Sinceramente Cristina”, comienza diciendo: “Hoy sábado 18 comienza la Semana de Mayo y el próximo 25 se cumplen 16 años del día en que Néstor asumió como presidente de un país devastado”.

“Quiero dirigirme a mi compatriotas para compartir reflexiones y decisiones”, inicia la ex presidenta el mensaje grabado, en el que destaca que “nunca me desvelaron los cargos políticos ni fueron mi principal motivación”.

“Nunca me desvelaron los cargos políticos ni tampoco fueron mi principal motivación, tal vez porque pertenezco a una generación que no buscaba un lugar en las listas, sino en la historia. Sin embargo, también esa misma trágica historia me hizo comprender que los cargos son herramientas para llevar adelante los ideales, las utopías”, explica.

“Después de haber sido dos veces presidenta de este país, su primera mujer electa como tal y haber ocupado distintos cargos legislativos siempre por voluntad popular, sigo más convencida que nunca que la expectativa o la ambición personal tiene que estar subordinadas al interés general. Ese principio siempre remanido y tantas veces incumplido del peronismo de primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, es hora de hacerlo realidad de una buena vez por todas. Y no solo con palabras sino también con los hechos y sobre todo, las conductas. En este caso sería primero la patria, segundo el movimiento y por último una mujer, permitanme solo por un instante un poco de humor feminista”, bromea.

La ex presidenta dice sobre Alberto Fernández que es alguien “a quien conozco hace más de 20 años, y es cierto, con quien tuvimos también diferencias. Tan cierto como que fue Jefe de Gabinete de Néstor durante toda su presidencia… y lo ví, junto a él, decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno”.

Luego Cristina asegura que los tiempos actuales “son realmente dramáticos. Nunca tantos y tantas durmiendo en la calle. Nunca tantos y tantas con problemas de comida, de trabajo. Nunca tantos y tantas desesperados llorando frente a una factura impagable de luz o de gas”. También critica la deuda externa en dólares, que “es más grande que la que Néstor recibió defaulteada. Eso sí… con un agravante todavía: casi el 40% es con el Fondo Monetario Internacional”.