Aguad afirmó que el submarino ARA San Juan se hundió por falta de experiencia de sus tripulantes…

El ministro de Defensa afirmó que la tragedia “tuvo menos que ver con un deterioro del submarino y más con una falta de transmisión generacional de la experiencia adquirida”.

Oscar Aguad atribuyó el hundimiento del submarino ARA San Juan a una falta de experiencia del capitán y la tripulación, más que al deterioro de la nave.

“Tuvo menos que ver con un deterioro del submarino y más con una falta de transmisión generacional de la experiencia adquirida”, dijo el ministro de Defensa respecto a la tragedia, este viernes en declaraciones al portal La Brújula 24.

“El atraso del país no es gratis para nadie porque todos lo sufren. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas han tenido un largo período sin actualizarse y eso se nota. La flota de submarinos estuvo cinco años sin navegar”

“Estas desgracias que hemos tenido, de la cuales todos seremos responsables, tienen que ver con la conclusión a la que han llegado las pericias de los expertos, que hablan de falta de adiestramiento y renovación de capacidades como las causas más probables del hundimiento”, afirmó Aguad.

Luego, en un breve contacto con la prensa, Aguad aludió a ese polémico tramo de su discurso. “Ha habido, a lo largo del tiempo, una falta de entrenamiento de las capacidades fundamentalmente porque no había submarinos y si los submarinistas están 4 o 5 años sin navegar pierden capacidades. A eso me refería” comentó el ministro, Sobre el incidente con el ARA San Juan del año 1995 que citó, Aguad mencionó que ocurrió en el puerto de Mar del Plata. “Fue gravísimo y estuvieron dos días los bomberos para poder apagarlo. Esa experiencia no se transmitió intergeneracionalmente y si se hubiera transmitido a lo mejor otro hubiera sido el desenlace de lo que le pasó al ARA San Juan” deslizó.

El titular de Defensa mencionó que hay evidencias técnicas que avalan sus afirmaciones. “El informe está en manos de la jueza (Marta Yáñez) y de la comisión bicameral y forma parte de lo que somos. Las Fuerzas Armadas no escaparon al país que tenemos” agregó Aguad. Eludió comentar la recusación que familiares de la tripulación del submarino presentaron esta semana contra la jueza de Caleta Olivia que investiga lo ocurrido con el submarino. “Es un tema de la justicia. No me meto” comentó, antes de cerrar el encuentro con la prensa.