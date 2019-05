Costa Cruceros: Una manera de viajar sin gastar una fortuna

¿Quién no ha soñado alguna vez con viajar en un crucero? Es que los cruceros lo tienen todo: desde excelentes restaurantes y bares hasta piscinas y servicios de spa ideales para relajarse; además, como si esto fuera poco, te permiten conocer varios lugares en un mismo viaje. No obstante, muchas personas creen que realizar un paseo con estas características es demasiado caro. Por eso, en esta nota refutamos esa creencia y te contamos, junto a Costa Cruceros, cómo llevar adelante un viaje de ensueño sin gastar una fortuna.

Buscar descuentos especiales

Antes de comprar cualquier paquete de viaje, es importante que averigues si existen fechas de ofertas especiales. Usualmente, las empresas de cruceros ofrecen descuentos exclusivos en ciertos momentos del año – generalmente en temporada baja -. De esta manera, podés ahorrar más de un 50%, conseguir pasajes gratis para un acompañante, u obtener algunas excursiones sin costo. Además, es posible conseguir excelentes rebajas dependiendo de las edades de los pasajeros y del tipo de viaje que se realice; por ejemplo, existen tarifas especiales para menores de edad y precios mejorados si estás celebrando tu luna de miel. Para más información se puede visitar este enlace: https://www.costacruceros.com/

Viajar con varias personas

Una buena idea para no gastar demasiado dinero, es invitar a algunos amigos o familiares a realizar el viaje con vos. Así, podrán elegir un camarote de 4 o 5 personas y dividir el gasto final entre todos. Asimismo, si se aplican descuentos al tercer o cuarto pasajero, el costo será muchísimo menor.

Suscribirse a las webs de las empresas

Para que puedas estar atento a las ofertas de viaje las 24 horas del día, te recomendamos que te suscribas a las páginas web de las empresas que te interesan para que las mismas puedan enviarte correos cuando lancen alguna promoción especial. Generalmente, las compañías más populares, como Costa Cruceros, ofrecen descuentos por tiempo limitado. Por eso, es muy importante que estés pendiente de esto para conseguir los mejores precios.

Reservar con tiempo

Conseguir buenos precios también depende de la anticipación con la que hagas las reservas; mientras antes mejor. La clave está en planificar el viaje con tiempo para adquirir los tickets lo antes posible. Además de ahorrar dinero, tendrás la posibilidad de elegir el camarote que más te guste y podrás investigar todos los detalles del viaje.

Averiguar qué está incluido y qué no

Muchas veces sucede que al comprar un paquete de viaje no se informan correctamente los servicios que están incluidos en el mismo. Esto puede provocar sorpresas desagradables a bordo que es necesario evitar. Para ello, al momento de hacer la reserva, tenés que pedir todos los detalles del viaje para saber qué está incluido y qué no. De esta forma, podrás llevar un control de tus gastos durante el viaje y reclamar en caso de que te quieran hacer un cobro que no corresponde.