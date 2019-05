Cornejo explosivo: Puso en duda que Macri se presente y pidió definir el candidato en primarias

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, pidió cambiar el nombre del frente Cambiemos y no descartó que Mauricio Macri decline su candidatura presidencial.

El gobernador de Mendoza ya habia hecho tambalear a la alianza que integra su partido con el PRO y la Coalición Cívica, cuando semanas atrás pidió sumar a Roberto Lavagna, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey a un frente contra Cristina Kirchner.

Este miércoles Cornejo insistió. “Cambiemos debería cambiar su nombre para incluir a Lavagna, Urtubey y Lousteau”, aseguró el radical en el Hotel Alvear, en un encuentro de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham).

“No hay que descartar que el candidato no sea Macri”, disparó Cornejo, que horas antes había dicho a una radio de Cuyo que no se sentía “parte sustancial” de Cambiemos. Cuando le consultaron si María Eugenia Vidal podía ser la candidata, lo confirmó: “Por supuesto y tantos otros; una Paso que puede ser Macri compitiendo contra otra figura es una opción, que podría ser un plan A”.

Las declaraciones coinciden con la aparición de nuevos sondeos que vuelven a señalar que Macri perdería un ballotage frente a Cristina Kirchner. Según el sondeo de Managment / Fit, Macri perdería frente a la ex presidenta en segunda vuelta por nueve puntos.

El presidente del partido centenario, que tendrá su convención el próximo 27 de mayo, pidió por “más Frigerio y menos Durán Barba”, en referencia a la necesidad del frente oficialista de priorizar la política por sobre el marketing.

"Además hay que buscar un jefe de Gabinete que tenga el poder suficiente, que sea apoyado por el Congreso para las reformas que la economía necesita a partir del 10 de diciembre", dijo en un palo directo a Marcos Peña.

