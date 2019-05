Barrionuevo: Macri fracasó en todo y él también deberá transitar por Tribunales

En el marco del Congreso Anual de UTHGRA, el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), Luis Barrionuevo, se hizo presente en el cierre del mismo apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri y expresó: “Los secretarios generales por unanimidad apoyaremos a Roberto Lavagna, que tiene experiencia y capacidad”.

Cientos de dirigentes de todo el país, entre los que se destacó la diputada Nacional por el Frente Renovador, Graciela Camaño, el secretario de Capacitación a nivel nacional de UTHGRA Argentino Geneiro, la dirigente local Mercedes Morro y María Susana Cesari Secretaria General del Instituto Para la Igualdad de Oportunidades participaron también del Congreso Anual de UTHGRA, el cual se llevó a cabo desde este martes 14 al jueves 16 de mayo, en el Hotel Presidente Perón, Tucumán y Rawson.

Por su parte, el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), Luis Barrionuevo, que estuvo este jueves en el cierre del congreso anual realizó un balance del mismo.

“Rendimos cuentas de qué hicimos durante el año y proyectamos qué vamos a hacer en el año siguiente. Para este año no tenemos muchas proyecciones, todo lo contrario: tenemos que frenar obras por la crisis”, señaló a la vez que reconoció: “Bajó el consumo, el gremio es de servicios y dependemos de la gente que tenga plata en el bolsillo para utilizar nuestro servicio”.

Por otra parte, y cara a las próximas elecciones, Barrionuevo ratificó a Roberto Lavagna como el candidato de Alternativa Federal que respalda “gran parte” del sindicalismo nacional para los próximas elecciones.

”Los secretarios generales por unanimidad apoyaremos a Roberto Lavagna, que tiene experiencia y capacidad. Ya nos sacó de una crisis y supo poner en funcionamiento la industria, el consumo y el campo”, afirmó a la vez que agregó: “Estamos con el consenso que está buscando Roberto Lavagna, estamos apoyándolo porque no queremos mas improvisaciones”.

Tras el anuncio del paro general al que convocó la CGT para el 29 de mayo, el dirigente sostuvo que el Presidente Mauricio Macri “fracasó en todo” y aclaró que los gremios “intentan regular los conflictos para no hacerse cargo de la incapacidad de este Gobierno”.

“No queremos que después digan que por nosotros no gobiernan”, apuntó a la vez que comentó que “los errores que han cometido” los integrantes del gobierno actual “se pagarán en las urnas”.

Asimismo, se refirió a que “si ahora aparece la senadora (por Cristina Fernández de Kirchner) con 12 procesos y pedidos de prisión preventiva y se ampare en los fueros, es porque el gobierno fracasó. Si no, no tendría que aparecer con el 30% en las encuestas, que igual no le alcanza”.

Por último, sobre la justicia argentina opinó que “está todo podrido. En la justicia tiene que haber recambios sin ninguna duda. La gente perdió credibilidad de la justicia. Hoy ha hecho la Corte un cambio de opinión a lo que era hace 24 horas donde estas a punto de un juicio oral y reclaman el expediente. Trae todo sospechas”.

Además, el Secretario General del sindicato aseguró que el actual presidente también transitará por los tribunales de Comodoro Py cuando finalice su mandato: “Quédense tranquilos, va a pasar eso. Cuando terminan los Gobiernos, los empiezan a llamar. La historia es así acá. Pasó con Menem y con Cavallo también”.