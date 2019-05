Anastasía en Batán y Belgrano: “Las soluciones no pueden esperar hasta diciembre”

Juan Anastasia, candidato a intendente por el socialismo marplatense, compartió en la biblioteca pública de Batán una actividad con docentes y alumnos que tuvo como eje la enseñanza del ajedrez.

“Nuevamente visité Batán, donde tras escuchar la realidad de los vecinos me convenzo más sobre la necesidad de descentralizar la Municipalidad y poner en marcha las comunas como espacios que den autonomía y soluciones a los vecinos”, dijo Anastasia.

Durante el encuentro, en el que el candidato aceptó el desafío de algunos alumnos en una partida de ajedrez, también se habló de la importancia de reflotar las escuelas de artes y oficios “como motor de empleo”.

También en el Barrio Belgrano

Seguidamente, Anastasia, compartió un asado con vecinos del barrio Belgrano, quienes le manifestaron su preocupación por el mal estado de la zona. “Las soluciones no pueden esperar hasta diciembre”, dijo Anastasia a los presentes tras asegurar: “Es hora que los vecinos puedan ver en obras el dinero de sus impuestos, para eso necesitamos que ellos sean protagonistas y la manera de hacerlo es a través de la creación de comunas”.

El candidato a intendente añadió: “Basta de políticos que no conocen la administración pública, y de funcionarios nombrados a dedo. Los vecinos necesitan respuestas ya. Sabemos que nos merecemos vivir mejor”.