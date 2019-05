Guillermo Montenegro: “Hay que desburocratizar la administracion municipal”

El diputado Guillermo Montenegro analizó la necesidad “desburocratizar la administración municipal”, y puntualizó en el tema de las habilitaciones comerciales “que hoy lo único que hacen es poner palos en la rueda a quienes quieren seguir apostando por nuestra ciudad”.

“No puede ser que se tarde uno o dos años para habilitar un local, una decena de trámites, oficinas, tiempo, y palos en la rueda para el comerciante”, indicó Montenegro, al tiempo que aseguró que “una buena gestión implica saber administrar bien los recursos económicos y humanos”.

En la misma línea, argumentó que “en cada encuentro con vecinos, en cada mano a mano con comerciantes, siempre aparece una mala experiencia al momento de habilitar un emprendimiento. Esto, no hace más que poner obstáculos a quienes quieren seguir apostando por la ciudad, ya sea una gran empresa, o una pyme. Una oportunidad para generar más trabajo que tanto se necesita en nuestra ciudad, se transforma en una odisea, y por eso en el caso de muchas empresas que están pensando en radicarse en nuestra ciudad eligen irse. Los estamos echando”, indicó.

En el plano propositivo, Montenegro consideró que “debemos aprovechar las oportunidades que nos brinda la tecnología y ofrecer, por ejemplo, la habilitación inmediata online para algunos tipos de comercio”, como ocurre en Capital Federal y en otros lugares del mundo.

“Hoy existe un sinfín de caminos burocráticos para poder habilitar un local, pero después no se lo controla, eso no tiene sentido. Entonces, está claro que es necesario cambiar el método de habilitación, el cual debe ser prácticamente inmediato, con el control posterior y la sanción correspondiente sobre quien firma ese permiso en caso de no cumplir con los requisitos”, detalló.

“Siempre se piensa en recaudar más, pero el real e histórico problema que tiene la administración local es la mala gestión de los recursos” expresó, y agregó que “es necesario encarar la transición hacia el fin del papel, con la digitalización total de la documentación para habilitaciones y todos trámites de la administración municipal”.