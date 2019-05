FOECYT: “Hay que hacer un contrato social y poner la vara alta en temas de trabajo”

“Este año se han perdido 250 mil puestos de trabajo y todo está en decadencia. Esperamos que haya un cambio en serio” indicaron en diálogo con “el Retrato…”Marcelo D’Agostino y Jorge Váttimo , dirigentes del Sindicato de Correo de La Plata y Mar del Plata en el marco de la Asamblea General Ordinaria, donde entre otros temas se trató consideró la Memoria y Balance del Ejercicio Económico del año 2018 y la situación del Correo Oficial, con la presencia de decenas de trabajadores.

Los dirigentes expresaron su preocupación “ya que en los cuatro años que lleva el gobierno vimos cómo se hizo pedazos el trabajo. Creemos que hay que hacer un contrato social y poner la vara alta en temas de trabajo. Gobernar es dar trabajo y este gobierno no solo no lo da sino que saca trabajadores de lugar. Lamentablemente no invierten y está todo el tema de la especulación económica”

¿Cómo los encuentra posicionados al sector de ustedes frente al avance de la tecnología?

– Producido el cambio politico del 2015 hubo un cambio de autoridades y los primeros años, 2016, en las primeras charlas con funcionarios decían que las cartas iban a desaparecer en menos de 5 años. Nosotros decíamos que eso no iba a suceder. Porque el mismo Estado, por ejemplo ARBA, necesita fehacientemente notificar a las personas que no pagan. Y eso no se logra con la tecnología. Las reuniones que teníamos con las autoridades rondaban en torno a esa temática. Tenemos el mismo volumen hoy, que hace cuatro años.

-Se da mayor demanda laboral con la crisis. Parece una paradoja…

– Intimaciones, reclamos, la gran cantidad de despidos que ha producido esta política nacional. Podemos decir que estamos con necesidad de cubrir los espacios que se han desarrollado en las afueras de las ciudades. Y hoy no tenemos manera de llegar. A veces se hacen paquetes de avance y se dejan en almacenes de barrio por ejemplo. Estamos teniendo dificultades de cumplir con esas cosas. Entonces necesitamos más trabajadores.

¿Qué les dice la empresa ante la necesidad de sumar más gente?

–La empresa está en una política nacional que es de gobierno y que pasa por un achique. Están queriendo sacar trabajadores. Pero creemos que si no toman gente no podemos cumplir el servicio. Si alguien se jubila no lo reponen. Se va achicando el personal y no podemos cumplir.

¿Cómo intuyen será el año?

– Nosotros tenemos la expectativa con el mercado libre. Tenemos una de Mar del Plata con el doble de ingresos. De ganancia. La expectativa es buena pero con mucho esfuerzo. Y faltan recursos de ropa y tecnología para avanzar mas; Scanners por ejemplo.

¿Cómo ven la situación laboral en general?

¿Hay que volver a la calle?

– Hemos estado estos años en la calle luchando por paritarias duras. Hay un movimiento y estamos trabajando para la unidad de los trabajadores y por un cambio de gobierno.