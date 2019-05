Marplatenses lanzaron “Consenso por Mar del Plata” en apoyo a Lavagna Presidente

Distintos partidos políticos, sindicatos y gremios con presencia en la ciudad de Mar del Plata lanzaron el espacio político Consenso por Mar del Plata que apoya la candidatura de Roberto Lavagna en las próximas elecciones presidenciales.

Se trata de un espacio multipartidario y multisectorial compuesto por el Partido Socialista, Alternativa Federal, Las 62 Organizaciones Peronistas, Sumar por Mar del Plata, Provincias Unidas, Partido GEN, UTHGRA y Espacio Progresista, quienes vienen trabajando hace meses en la conformación de este espacio de trabajo en la ciudad. La presentación de Consenso por Mar del Plata tuvo lugar en el salón Mirador del Cabo del Paseo Jesús Galindez, ante la presencia de vecinos y dirigentes políticos locales que celebraron la iniciativa.

Consultados al respecto los dirigentes de cada espacio político que conforma Consenso por Mar del Plata manifestaron su entusiasmo y compromiso en continuar trabajando por la ciudad pero desde ahora en forma conjunta.

Mercedes Morro, por UTHGRA dijo “Junto a nuestros compañeros de las 62 Organizaciones Peronistas, Uthgra a través de su Secretaria General, adhiere a este momento de unión y agrupamiento en pos de nuestra sociedad”.

Guillermo Saenz Saralegui de Provincias Unidas manifestó “Con respecto a este lanzamiento de Consenso Mar del Plata, Lavagna Presidente, surgió de la necesidad de aunar ideas y proyectos entre varios espacios políticos y sindicales para marcar una opción diferente a lo que hay en materia electoral”.

Pablo Zelaya Blanco, Secretario General del Partido Socialista de Mar del Plata expresó “Consenso por Mar del Plata propone una ciudad distinta, que recupere su producción, que haga crecer el empleo, que piense en las y los jóvenes, que sea sustentable. Desde el socialismo queremos aportar lo mejor de nuestra historia y nuestro presente para cambiar una ciudad que nos duele.”

Mario Rodríguez, Concejal de Espacio Progresista dijo “Debemos trabajar para construir una opción política alternativa que rompa la grieta y se plantee la democracia como un proyecto colectivo de país. Es imprescindible que contribuyamos a diseñar un frente electoral distinto con un programa diferente, que convoque al diálogo para asumir entre todos el compromiso de resolver las enormes deudas que nos quedan como sociedad.”

Emilio Rubio Santos, presidente Partido GEN Mar del Plata expresó al respecto “Desde el Partido GEN creemos que es necesario la construcción de un espacio que permita tender puentes entre los extremos de la grieta, nucleando a las personas más capacitadas de cada espacio que permita no tener que elegir entre unos u otros. En Mar del Plata y Batán el desafío es construir un espacio que, más allá de cualquier grieta, nos permita elaborar un programa que saque a Mar del Plata y Batan definitivamente de la situación de pobreza y abandono en la que vivimos”

Rogelio Zumpano, Secretario General de las 62 Organizaciones Peronistas, manifestó “Estamos convencidos que la única forma de salir adelante es a través de la Unidad. Es momento de ponernos los pantalones largos y asumir responsabilidades Es hora de trabajar juntos para combatir el flagelo de la desocupación que azota nuestra ciudad y dejar de lado cuestiones menores que poco le interesan a nuestros vecinos”

Por su parte, Santiago Bonifatti, presidente de Sumar por Mar del Plata dijo: “Hoy, quienes venimos de distintas trayectorias, identidades partidarias, recorridos y miradas, hemos decidido dejar nuestras diferencias de lado y unirnos por Mar del Plata. Mientras otros dirigentes se nutren del conflicto, nosotros queremos hacer del Consenso una política pública. Es Roberto Lavagna quien puede liderar este consenso que necesita Argentina para salir adelante y por eso desde este espacio apoyamos su candidatura”.

Por último, Marcelo Cardoso de Alternativa Federal dijo “Hoy es un día histórico para Mar del Plata. Estamos acá dando fundamentalmente una respuesta a un pedido que desde hace mucho se reitera en la calle y en cada hogar y en cada lugar de trabajo. La gente nos pedía que pusiéramos la ciudad por encima de toda lógica individual. Y eso hicimos”.

Estuvieron presentes en el lanzamiento Ex Diputado Provincial Fernando Rosas , el referente del Peronismo y ex Senador Provincial Juan Amondarain, Ex Diputado Nacional Héctor Lence, la ex concejal Dorita García, Cèsar Truijillo , Secretario General de la UOCRA, el ex concejal Javier de la Reta, la actual funcionaria Municipal, Stella Maris Marinier, el Secretario de Vinculación e Inclusión Educativa de la Facultad de Humanidades Profesor Pablo Coronel, Pablo Farías del GEN, el Concejero Escolar Esteban Román, Ex funcionarios del gobierno municipal Julian Mascitti, Lucí Bonifatti y Alejandro Estrada. Además, enviaron su adhesión los ex concejales Eduardo Abud y Jorge Salvador por la UCR.

Desde Consenso por Mar del Plata convocaron “a toda la ciudadanía, a todo el que quiera aportar su granito de arena para mejorar la ciudad, prometen que tendrá su espacio de trabajo”.